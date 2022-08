Wrc, Tänak (Hyundai) vince in Finlandia. Rovanperä (Toyota), secondo, ad un passo dal titolo: ora ha 93 punti di vantaggio

JYVÄSKYLÄ – Ott Tänak ha vinto per la terza volta il Rally di Finlandia, la prima al volante della Hyundai i20 N. Per l'estone e la scuderia coreana si tratta del secondo successo stagionale, ottenuto tra l'altro nella città dove è nato il quasi probabile prossimo campione del mondo, Kalle Rovanperä, il 22enne finnico destinato a succedere a Sébastien Ogier nell'albo d'oro, tra l'altro quale più giovane pilota iridato. Quest'anno è la prima volta che sale sul podio senza vincere. Tänak si è speso per la moglie: «Mi ha sostenuto così tanto in questi momenti difficili – ha dichiarato – e sono veramente orgoglioso di lei...la amo così tanto».

L'ottava prova del mondiale di specialità ha confermato le capacità di Rovanperä, che con la Toyota Gr Yaris non era partito benissimo accumulando 21'' secondi di ritardo da Tänak, al quale ha poi finito per renderne appena 6,8'' risultando il più veloce in 10 delle ultime 12 cronometrate (due volte con lo stesso tempo dell'estone). Il finnico ha chiuso secondo, dopo essere stato anche sesto assoluto, coronando il suo inseguimento con i 5 punti del power stage che fanno lievitare il uso vantaggio sul rivale più vicino, da oggi lo stesso Tänak, che a quota 104 ha superato il compagno di squadra Thierry Neuville (103): da 83 a 94 punti. E al termine mancano solo cinque gare, la prossime delle quali sull'asfalto del Belgio tra il 18 e il 21 agosto.

Tänak ha dimostrato che la Hyundai può essere competitiva, mentre Rovanperä ha solo confermato quanto lo sia la Toyota (il suo peggior risultato stagionale è stato il quinto posto in Sardegna), che ha piazzato altre due vetture alle sue spalle. Sul podio è salito Esapekka Lappi, che dopo aver rischiato di non finire la gara ha guidato con il freno a meno tirato nel Power Stage (decimo) finendo a quasi 1:21 dalla vetta. Elfyn Evans si è classificato quarto a poco meno di 17'' dal compagno di scuderia precedendo comunque Neuville, quinto a 40''.

Takamtoto Katsuta (Toyota Gr Yaris) si piazzato sesto seguito da Gus Greensmith, che ha chiuso la gara a poco meno di 4 minuti dal vincitore. Il britannico è risultato il migliore dei cinque piloti schierati dalla M-Sport con la Ford Puma ed assieme a Jari Huttunen, che esordiva nella classe regina, uno dei due nella Top 10. Pierre Louis Loubet, che era ottavo prima del Power Stage, è stato fermato nel finale da un problema meccanico, mentre Adrien Fourmaux e Craig Breen (secondo nel power stage con lo stesso crono di Evans) hanno accusato quasi 23 e poco meno di 71 minuti di ritardo da Tänak. Teemu Suninen, con la Hyundai i20 non plug-in, è stato il primo del Wrc2, ottavo assoluto.