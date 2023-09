Testa a testa fra Neuville (Hyundai) e Ogier (Toyota) nell'Acropolis Rally. Senza penalità sarebbe in testa Tänak (Ford)

LAMIA – In due per il successo. Nulla è ancora deciso nell'edizione 2023 dell'Acropolis Rally, decima prova del mondiale stagionale di specialità, ma Thierry Neuville (Hyundai i20 N) e Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris) hanno guadagnato un significativo margine sui rivali e sembrano i più seri candidati nella sfida per il successo che potrebbe essere il secondo per il belga e il quarto per il francese, alla sua sesta presenza in questo campionato nella classe regina.

Neuville si è imposto nella prima cronometrata di venerdì balzando in testa alla corsa e scalzando Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris) che ha progressivamente perso terreno. Il pilota della scuderia coreana è andato al secondo riposo con 2,8'' di vantaggio si Ogier, pur lui il più veloce in uno stage. Il finnico campione in carica (due stage vinti, ma anche un quinto, due sesti e un settimo posto parziali) e attuale leader del mondiale completa il podio virtuale a 25 secondi e mezzo da Neuville precedendo il compagno di squadra Elfyn Evans, quarto 5,5'' più indietro.

Il britannico deve difendere la posizione da Esapekka Lappi (Hyundai i20 N), che l'ha appena ceduta per 11 decimi. Poi, sesto, Takamoto Katsuta con la quarta Gr Yaris a quasi 42 secondi dalla vetta e quindi Dani Sordo (Hyundai i20 N) a poco meno di 7 secondi dal giapponese. Il primo del Wrc2 è il russo Nikolay Gryazin (Skoda Fabia), ottavo a 3:16.7 da Neuville. Ott Tänak è il migliore della M-Sport e con la Ford Puma è nono, ma con oltre 3 minuti e mezzo di ritardo: l'estone, che si è aggiudicato negli ultimi due stage, sarebbe primo senza i 3:40 di penalità che gli hanno inflitto i commissari.

Gli altri due piloti della classe regina sono fuori dai giochi: Jourdan Serderidis con la terza Ford Puma è 30^ a più di 8 minuti da Neuville, mentre il compagno di squadra Pierre Louis Loubet con la seconda è stato costretto al ritiro già dopo il primo stage di venerdì per un problema meccanico. Sabato si corrono sei cronometrate per un totale di 141,5 chilometri.