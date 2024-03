Toyota “belle d'Africa” nella 2^ giornata del Safari Rally del Kenia: Rovanperä precede i compagni di squadra Evans e Katsuta

NAIVASHA – La seconda giornata del Safari Rally del Kenia è stata una passerella per il campione del mondo in carica Kalle Rovanperä e per le Toyota Gr Yaris, sempre protagoniste da quando la gara è rientrata nel calendario iridato della specialità. Il giovane finnico si è imposto in tutte e sei le cronometrate di venerdì, andando inevitabilmente al riposo in testa alla classifica provvisoria. Il podio virtuale è interamente giapponese per quanto riguarda le auto e lo è anche, almeno in parte, per quanto riguarda i piloti.

Seppur con un ritardo vicino ai 57'', al secondo e al terzo posto ci sono i compagni di squadra di Rovanperä: nell'ordine il britannico Elfyn Evans (a 56,9'') e il giapponese Takamoto Katsuta (a 1:00.8), costretto a cedere la piazza d'onore proprio nell'ultimo stage della giornata. I distacchi sono già importanti e malgrado la modifica al sistema di assegnazione dei punti, il pilota finlandese potrebbe già immaginare di “amministrare” la corsa. Alle spalle delle tre Toyota e sempre in lotta per il secondo posto (ma ieri era primo, anche se dopo soli 5 chilometri) c'è Thierry Neuville.

Con la sua Hyundai i20 N il belga non è stato troppo fortunato, ma è a soli 6,5'' dal podio e resta il solo pilota della scuderia coreana ancora nella Top 10. I compagni di squadra Ott Tänak ed Esapekka Lappi sono precipitati in fondo alla classifica con ritardi rispettivamente di quasi 20 minuti e 20'' e di oltre mezz'ora dal battistrada. Entrambi sono stati costretti al ritiro nel corso della giornata e rientreranno sabato mattina.

Hanno così recuperato progressivamente posizioni le Ford Puma della M-Sport, tutte nella Top 10: Adrien Fourmaux è quinto a quasi 40'' da Neuville, Grégoire Munster è sesto a più di 3:34 dalla vetta e il 60enne greco Jourdan Serderidis è ottavo a poco meno di 9 minuti e 12 secondi da Rovanperä. Gus Greensmith, ex alfiere della M-Sport attualmente impegnato nel Wrc2 con la Skoda Fabia, è settimo a 3:17 da Munster. Nei dieci ci sono altre due macchine con le insegne della Frecci Alata: le Fabia R2 di Kajetan Kajetanowicz (che viaggia a più di un minuto dal greco) e di Oliver Solberg (decimo e staccato di quasi 15'' dal polacco). Sabato si continua con altre sei cronometrate per un totale che sfiora i 161 chilometri: a fine giornata si faranno i conti e sulla base della classifica verranno virtualmente assegnati i primi punti, che diventeranno effettivi solo al termine del rally.