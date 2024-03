Boat Days di Santa Marinella: due weekend dedicati ( 15-17 e 22-24 marzo) alla piccola nautica (e alla scoperta della vela)

SANTA MARINELLA - Fervono i preparativi per la terza edizione dei Boat Days di Santa Marinella, mini salone nautico promosso dal Consorzio Mare Lazio con il supporto del gruppo IBL Banca e il patrocinio della Regione, del CONI, di Confindustria Nautica, della Guardia Costiera, di Federvela, dell’amministrazione comunale del piccolo centro costiero alle porte di Roma e dell’ufficio italiano del Parlamento europeo. La manifestazione si svolgerà con la collaudata formula del doppio weekend (15-17 e 22-24 marzo) nel porto di Santa Marinella, dove il pubblico potrà accedere gratuitamente dalle 9,30 alle 18,30. Una trentina gli espositori annunciati, in prevalenza produttori e rivenditori di gommoni, natanti in vetroresina e motori fuoribordo. Sarà possibile effettuare anche prove in mare e partecipare a incontri dedicati alle tematiche di settore più importanti.

Si annuncia prevalente la presenza di battelli pneumatici, in buona parte provenienti dalla vicina Campania, come quelli annunciati da 2bar, Gaia, Master, Mirimare, Oromarine, Seaprop, ma anche dalla Sicilia (Stradivarius) e dallo stesso Lazio, con Miura in testa. Grazie ai rivenditori locali non mancheranno, poi, esemplari di Lomac, Zar Formenti, Marlin, Arkos e altri esponenti della migliore cantieristica nazionale. Discorso simile per le barche in vtr, in gran parte proposte in package con motori fuoribordo di ultima generazione. Tra le novità, si preannuncia interessante la proposta di Servizi Nautici Zenith, che presenterà l’Ocean Craft 750 WA del cantiere Salento Marine, imbarcazione realizzata – secondo le anticipazioni del cantiere – “con materiali premium in grado di offrire un connubio perfetto tra prestazioni all’avanguardia, lusso e comfort”.

Di rilievo, nell’area motori, si annuncia la presenza di Honda Marine, che ai Boat Days 2024 sarà rappresentata dal dealer Servizi Nautici Zenith, che ha annunciato la partecipazione con il meglio della gamma giapponese, dai piccoli BF2.3 fino all’attuale top di gamma BF250. Saranno in mostra motori da uno a 6 cilindri, proposti in tre varianti di colore per la calandra e con formule di pagamento personalizzabili. Tra i motori di nuova generazione non mancherà il BF40E, generoso senza-patente da 40 cavalli che ha esordito a settembre 2023 al Salone di Genova.

Non solo motori, però, visto che Honda esporrà anche i tender ed i gommoni Honwave, una gamma sottoposta di recente a lifting, oltre al RIB HR65 della linea 4XC Design progettata da Ranieri International proprio per i fuoribordo Honda (in questo caso specifico abbinato ad un BF40E Sporty White). Ma Honda Marine è presente anche nel settore della pesca, e dunque sarà a disposizione a Santa Marinella, per le prove in mare e per tutti gli amanti del fishing, la Seagame 25, sport-fisherman in vtr abbinata ad una coppia di BF150 DBW Silver, con comandi elettronici.

L’area fuoribordo sarà presidiata, nel mini salone laziale, anche da Mercury, Suzuki, Yamaha, Tohatsu e Selva, tutti marchi rappresentati da concessionari in grado di proporre sia vendite singole sia interessanti formule package, in testa quelle dell’accoppiata Karnic-Selva. A tal proposito vale la pena ricordare che oltre ai gommini, è prevista anche una discreta rappresentanza di natanti in vetroresina. A completare il quadro, inoltre, la presenza di un paio di cantieri produttori di gozzi, ovvero i napoletani Mimì e Venere, entrambi nomi affermati del Made in Napoli.

Ma non è tutto. Nel suo piccolo, l’evento in programma a Santa Marinella riserverà uno spazio non secondario anche alla nautica del futuro, ovvero alla sostenibilità in mare. In primo piano, dunque, ci saranno le più recenti novità della motorizzazione full electric. Tra queste spiccherà di certo l’Avator 7.5e di Mercury, motorino a zero emissioni lanciato a gennaio scorso al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas: è un fuoribordo da 7,5 cv con batteria agli ioni di litio da 1 kWh e motore a flusso trasversale, in grado di garantire (a bordo di un piccolo tender) un’autonomia di circa un’ora (o 5 miglia nautiche).

Assieme all’Avator 7.5e saranno presentati anche i fuoribordo Avator 20e e 35e reduci dall’anteprima del settembre scorso al salone di Genova. Entrambi montano batterie nichel-manganese-cobalto (NMC) da 2,3 kWh e hanno potenza in ingresso rispettivamente di 2,7 e 4,4 kW, con potenza nominale all’albero dell’elica di 2,2 e 3,7 kW. Anche i rappresentanti di Yamaha e Selva presenteranno soluzioni d’avanguardia nel campo dei motori elettrici, mirate a garantire emissioni zero a bordo di natanti di piccole dimensioni adatti a brevi spostamenti in mare o alla navigazione lacustre. Meno noti, ma non meno interessanti, sono anche i piccoli propulsori elettrici annunciati da Minn Kota, marchio americano titolare di numerosi primati nel campo delle emissioni zero.

Ma l’impegno sul fronte della navigazione eco-compatibile non si limita alla sola propulsione elettrica. Come i veri marinai sanno, l’arma totale contro l’inquinamento è la vela. E per questo gli organizzatori dei Boat Days di Santa Marinella hanno annunciato una iniziativa mirata a diffondere la passione per la navigazione a vento: grazie alla collaborazione del Circolo nautico Guglielmo Marconi, attivo nel porticciolo turistico della cittadina laziale, i visitatori della piccola mostra nautica avranno la possibilità di partecipare a prove gratuite e di simulare la navigazione in acqua con derive armate a terra assieme agli istruttori della Scuola Vela Santa Marinella.