Dall’1 al 5 novembre settima edizione del Salerno Boat Show. Più spazio e più barche, in mostra anche i big di Ferretti Group

SALERNO - Piccoli saloni crescono: potrebbe essere questo il motto della settima edizione del Salerno Boat Show, in programma nella magnifica cornice di Marina d’Arechi dall’1 al 5 novembre. Più spazio espositivo, più barche in mostra, più giorni d’apertura, più iniziative collaterali: è su queste basi che gli organizzatori salernitani, in testa il patron di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi, fondano la certezza di aver messo in piedi un evento di qualità, in grado di meritarsi anche le attenzioni di Confindustria Nautica, che al salone salernitano, come già l’anno scorso, ha assicurato il patrocinio, e sarà rappresentata, nella cerimonia inaugurale (alle 11 di mercoledì 1 novembre), dal presidente Saverio Cecchi. Con lui, al taglio del nastro, ci sarà anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, da sempre molto vicino agli operatori locali del settore e del turismo nautico.

La formula rinnovata prevede cinque giornate di apertura gratuita al pubblico, dalle 10 alle 18, rispetto alle quattro delle precedenti edizioni; tra spazi a terra e in acqua l’area espositiva coprirà circa 55.000 metri quadri e si svilupperà lungo un chilometro di banchina; oltre 100 gli espositori, 221 le imbarcazioni in mostra (il 47% più dell’anno scorso) e 128 i marchi rappresentati.

Più in dettaglio, saranno 91 le imbarcazioni a motore, 64 i gommoni, 13 i gozzi, 38 le imbarcazioni monoscafo a vela, 15 i catamarani. Di rilievo si annuncia la presenza di Italian Yacht Store, dealer esclusivo per i brand Ferretti Yacht, Itama, Pershing e Custom Line, il gotha della cantieristica made in Italy. “Siamo lieti di essere presenti al Salerno Boat Show – ha detto il responsabile delle vendite per la Campania Francesco Mirante – poiché siamo convinti che sia un evento in grande crescita. La Campania – ha aggiunto il manager - è ad oggi il fiore all’occhiello della nostra rete di vendita e siamo dunque felici di dare la possibilità di visitare le nostre barche”.

Saranno cinque le imbarcazioni del Gruppo Ferretti presenti a Salerno: due Itama della nuova gamma (45RS e 62RS), due Pershing della serie X (5X e 6X) e un Ferretti 500. Tra i produttori locali ha già preannunciato la presenza Fiart, con due imbarcazioni della gamma Seawalker, il 35 e il 39. Nutrita sarà anche la rappresentanza di produttori di gommoni e di gozzi, tipologie di barche molto diffuse tra i golfi di Salerno e Napoli.

“Il Salerno Boat Show – ha sottolineato, nella conferenza stampa di presentazione, il presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi – rappresenta una importante occasione d’incontro tra appassionati della nautica ed i maggiori cantieri italiani ed internazionali. Il crescente interesse proprio da parte degli espositori, che in questa edizione portano oltre 220 imbarcazioni, indica che il percorso intrapreso circa dieci anni fa è stato vincente. Il mix tra una città di mare ben collegata, una infrastruttura portuale di alto livello qualitativo, lo scenario della costiera amalfitana, ha reso negli anni l’esposizione delle barche a Marina d’Arechi, con la possibilità di effettuare anche prove in mare, una esperienza che attira sempre più diportisti”.

Vale la pena ricordare che al di là dell’esposizione di prodotti nautici, il Salerno Boat Show ospiterà anche momenti di approfondimento e intrattenimento. Tra le novità annunciate, la formula del “Dopo Salone”, con musica dal vivo tutti i giorni a partire dalle 18 presso il Marina Bistrot. In programma anche, sabato 4 novembre alle 11, un convegno dedicato al valore dell’economia del mare, con focus esclusivo sulla regione Campania”, a cura di Informare, Assonautica Italiana e Blue Forum Italia Network.