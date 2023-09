E’ italiano il “gommone dell’anno 2023”: il premio assegnato al Mito 27GT prodotto a Napoli da MV Marine

CANNES - Gommone dell’anno 2023: è il prestigioso riconoscimento ricevuto allo Yachting Festival di Cannes dal 27 GT di MV Marine, il cantiere nautico napoletano fondato e guidato dall’ingegner Vincenzo Nappo, un passato da giovane gommonauta e un presente da produttore di battelli pneumatici hi-tech.

Il premio “Les Moteur Boat” è stato assegnato da una qualificata giuria composta da quasi quaranta esperti, i quali hanno giudicato diversi battelli presenti in Costa Azzurra, un’autentica flotta di imbarcazioni pneumatiche di ultima generazione, in maggioranza Made in Italy.

“Siamo orgogliosi di questo premio – afferma l’amministratore del cantiere Luigi Nappo (figlio del fondatore). – Il riconoscimento giunge infatti al culmine di una rassegna che ci ha visti grandi protagonisti, con una forte affluenza di visitatori al nostro stand, dove abbiamo esposto non solo il 27 GT premiato, ma anche altri modelli”.

In tutto 5 i battelli di MV Marine che dal 12 al 17 settembre hanno conquistato la scena del salone francese. Con il 27 insignito del premio (motorizzato Suzuki), anche i grandi Mito 40 e 45 (motorizzati con i potenti V10 Mercury) e il 29 abbinato a due Yamaha da 250 cavalli.

Il modello premiato è la versione aggiornata di un gommone di 7,85 metri x 2,90 realizzato nel 2018 puntando su materiali hi-tech, riduzione dei pesi e massima efficienza idrodinamica, valori da sempre alla base di tutti i progetti del cantiere. Motorizzabile con una potenza massima di 300 cv, è caratterizzato dalla modularità della coperta, che si presta a varie configurazioni grazie alla possibilità di scegliere tra due tipologie di console e tre diversi casseri/sedute di guida. Combinando tra loro queste soluzioni si può ottenere la versione del battello più adeguata alle proprie esigenze: si passa dunque dalla configurazione con doppia dinette a prua e a poppa, che può ospitare fino a 16 persone comodamente sedute, a quella che, grazie ad apposite prolunghe, crea due ampie superfici prendisole a prua e a poppa.

Il prestigioso riconoscimento assegnato al cantiere napoletano – vale la pena sottolinearlo – è frutto di un lavoro fondato su un’intensa attività di ricerca e sviluppo. Pochi sanno, forse, che i battelli prodotti nello stabilimento di Piazzolla di Nola, alle falde del Vesuvio, possono vantare un sistema capace di attenuare l’impatto della carena sulle onde, riducendo in tal modo le sollecitazioni del mare e migliorando il comfort di bordo.

Grazie ad attività di sperimentazione condivise con l’Università Federico II e il CNR, dal 2020 la serie Mito adotta la cosiddetta “carena ammortizzata”. Una genialata con tanto di brevetto che consente di realizzare carene e coperta in full-sandwich autoportanti, senza la necessità del classico telaio di irrigidimento e collegate tra loro da giunti elastici. “Per rendere l’idea – spiegano in cantiere - possiamo dire che la coperta poggia su un letto di molle la cui funzione è quella di assorbire gli urti in navigazione, garantendo un maggiore comfort, come avviene per gli ammortizzatori delle auto”.

Dalla Francia, lo staff di MV Marine si sposterà a Genova, dove dal 21 al 26 settembre è in programma il salone italiano. Qui MV Marine porterà il 27 GT appena premiato (con colori innovativi, dal rosso all’amaranto), il 29 walkaround (con bagno in console) e i due maxi Mito 40 e 45, con soluzioni a due e tre motori. Un 25 GT con motore da 250 cv Honda sarà inoltre presente alla kermesse genovese presso lo stand della casa giapponese.