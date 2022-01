Ecco Unique 71, superyacht firmato dai designer di SkyStyle finora specializzati in progetti aeronautici per la Boeing

FORT LAUDERDALE - Per ora è soltanto un concept realizzato al computer da progettisti americani provenienti dal mondo dell’aeronautica, dotati di grande coraggio e grande fantasia. Ma se ci sarà un cantiere disposto a prendere in esame la proposta e dare concretezza al progetto, nel mondo della nautica potrebbe approdare un superyacht davvero unico. Non per niente i progettisti lo hanno battezzato appunto Unique 71, dove il numero sta per la lunghezza dello scafo, una sorta di gigantesco proiettile (la forma è proprio quella) come mai s’era visto prima su imbarcazioni di queste dimensioni.

L’idea è nata al Monaco Yacht Show 2021, la superfiera dello yachting di lusso, dove si sono incontrati Alex G. Clarke di Denison Yacht, uno dei nomi più prestigiosi tra i broker che si muovono sul mercato internazionale, e i titolari di SkyStyle, studio di design con sede negli Stati Uniti, in Spagna e in Argentina, che in precedenza aveva concentrato il proprio lavoro nel campo dell’aviazione.

I designers di punta Lucas Colombo e Max Pardo hanno collaborato infatti con colossi come la Boeing, ma hanno voluto diversificare il proprio impegno sottoponendo a Denison Yacht il progetto di un superyacht totalmente diverso. “Siamo stati presentati ad Alex dai nostri amici di SuperyachtOne – ha raccontato Colombo – e lui ha mostrato subito grande interesse per questo progetto che può portare nuovi valori all’industria nautica”.

Al momento nessuno può dire se l’Unique 71 prenderà mai il mare né quali saranno le sue prestazioni. A giudicare dai rendering e dalle anticipazioni diffuse da SkyStyle è però fuor di dubbio che se il progetto andrà in porto la nautica di lusso si arricchirà di una imbarcazione spettacolare, decisamente fuori dal coro e, presumibilmente, con prestazioni eccezionali.

Nel presentare il progetto, i designers americani hanno specificato che “Umique 71 è destinato a navigare negli oceani con stile e velocità”. E in effetti il suo profilo futuristico questo lascia immaginare, anche se per ora non sono state fornite informazioni sulla motorizzazione, la potenza e le prestazioni. E’ stato invece anticipato che a bordo dello yacht sono previsti un eliporto, una terrazza solarium sky lounge, una Jacuzzi e una vasca con copertura automatica. Un ascensore dovrebbe agevolare il passaggio da un ponte all’altro, mentre all’interno è previsto che lo spazio generoso conduca a una suite privata completamente attrezzata per un massimo di 12 ospiti, comprese quattro comode cabine, una suite VIP e una cabina armatoriale.

Il ponte dell’armatore è progettato con un soffitto illuminato che può anche aprirsi automaticamente. Per il resto, l’interno dovrebbe godere di grande luminosità grazie alle generose superfici trasparenti che circondano le aree sociali. Ciò detto, l’opacità dei pannelli di vetro che dominano le fiancate dello yacht può essere regolata per definire l’atmosfera, aumentando la privacy o la trasparenza. Non mancano numerose aree di intrattenimento e relax, tra cui una palestra, una sauna, un teatro da 12 posti e una sala biliardo/bar. Inutile dire che le generose dimensioni dell’imbarcazione consentono configurazioni in diversi layout personalizzabili su richiesta.

Si farà avanti un potenziale armatore disposto a proporre il progetto a uno o più cantieri? “La sfida – osserva Alex G. Clarke - è trovare un cantiere navale in grado di comprendere questa visione e gli obiettivi del cliente, sia come individuo sia nell’uso aziendale/personale dello yacht. Non vediamo l’ora di svolgere un piccolo ruolo nel realizzare questo sogno”.