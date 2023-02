In arrivo l’ECHO America 35 firmato Cimino, un walkaround di 11 metri che esalta spazio e prestazioni

NAPOLI - Erano gli anni 90 quando Giuseppe Cimino, ingegnere navale napoletano, introdusse in Italia i moderni walkaround con il marchio Conam. Da allora fu un crescendo, con la produzione di barche wide body sempre più grandi, comode e spaziose, caratterizzate da una personalità forte, che le rendeva diverse dalla concorrenza. Lupo di mare e America furono gli autentici cavalli di battaglia di quell’epoca forse irripetibile: la domanda superava la produzione, e ancora oggi, con il cantiere in letargo, sono barche ricercatissime sul mercato dell’usato.

Ma Cimino ha in serbo un’autentica sorpresa per la stagione nautica 2024. Con la sua GCYachts Engineering ha progettato, ed ha in avanzata fase di costruzione, una barca nuova che si prefigura come una versione moderna dell’America: più grande, più comoda e più performante della progenitrice degli anni 90, si chiamerà ECHO America 35, misurerà 11,20 metri, avrà una portata di 12 persone e offrirà sottocoperta un ampio open space con letto matrimoniale a prua, secondo letto matrimoniale a centro barca e locale toilette. Il tutto è frutto di un accordo di collaborazione raggiunto da Cimino con il neonato brand ECHO, il cui nome preannuncia una flotta di imbarcazioni Made in Campania dagli elevati contenuti tecnologici al servizio dell’ecosostenibilità.

Il primo prototipo dell’ECHO America 35 è in costruzione e sarà presentato alla stampa prima dell’estate. Il debutto ufficiale sul mercato avverrà poi a settembre, al Salone di Genova. Al momento sono disponibili soltanto scheda tecnica e i rendering diffusi dal cantiere, ma ciò è sufficiente per intuire che si tratta di un gran bel lavoro, mirato a rendere attuali, con soluzioni avanzate, le straordinarie caratteristiche dell’America del secolo scorso.

Rispetto all’antesignana, la nuova barca sarà innanzitutto più grande: come detto, misurerà infatti 11,20 metri ft (contro 9,90) e il baglio massimo sarà di 3,48 metri. A differenza della progenitrice, inoltre, la motorizzazione sarà fuoribordo, con due propulsori da 300 hp (Suzuki DF300APX 6 cilindri o Mercury Verado 8V) che consentiranno prestazioni interessanti, con una velocità massima stimata di 38 nodi e 26 di crociera.

Particolare interessante, il progetto prevede che i due motori siano alloggiati sotto al prendisole di poppa, secondo un recente trend che offre molteplici vantaggi nella pulizia del design, nella disposizione dei pesi, nella sicurezza (chi si trova in acqua è sempre distante dalle eliche) e nella fruibilità.

Una nota diffusa dal cantiere spiega che “la volontà è quella di produrre imbarcazioni dagli elevati standard qualitativi e innovativi, con l’intento di posizionarsi nella fascia alta del mercato di riferimento”.

“Lo studio della carena - tiene ad anticipare Cimino - si è concentrato sulla ricerca dell’equilibrio ottimale tra volumi e resistenza all’avanzamento, in modo da coniugare l’abitabilità interna con la stabilità di navigazione anche alle alte velocità”.

Il design di coperta è, come detto, di impostazione walkaround, con una console centrale sovrastata da un hard-top che dovrebbe proteggere anche il mobile cucina e parte dell’area living del pozzetto. I camminamenti laterali saranno asimmetrici, in modo che sulla sinistra sia possibile spostarsi da poppa a prua senza incontrare gradini, mentre a destra, con il piano di calpestio rialzato, si otterranno maggiori volumi vivibili all’interno.

L’area di prua ospita un grande prendisole con divanetto frontemarcia integrato ed è caratterizzata dal particolare musone il cui design è stato sviluppato per proteggere la coperta dagli spruzzi d’acqua. Un altro ampio prendisole è posizionato nell’area di poppa, alle spalle dell’area living, dove lo spazio è dedicato a cucina, frigo, armadietto e tavolo da pranzo sistemati a loro volta alle spalle della postazione di comando, che prevede tre posti, con guida a destra.

Sottocoperta è previsto, come detto, un ampio open space con 4 posti letto e locale toilette. Grazie alla tuga rialzata (e finestrata) e al camminamento asimmetrico della coperta, viene dichiarata una buona abitabilità, con un’altezza massima di 1,90 metri. Tra le altre anticipazioni rilasciate dal cantiere, la capienza dei serbatoi, con 600 litri per il carburante e 200 per l’acqua. Ancora non è stato definito il listino, ma è ipotizzabile che la barca (comprensiva dei due motori) avrà un prezzo compreso tra 260.000 e 280.000 euro (più IVA).