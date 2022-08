Evo Yachts a Cannes con il nuovo Evo R4XT, walkaround con la “poppa magica”, che allunga la barca di un metro

NAPOLI - Due unità sono state già varate, e la prima fu presentata quasi clandestinamente a Napoli in anteprima mondiale, in occasione di una sfortunata edizione del Salone nautico Navigare, interrotto dopo 5 giorni dall’apertura a causa del maltempo. Ma ora è tutto pronto per una presentazione ufficiale in pompa magna, in anteprima europea, in occasione del Cannes Yachting Festival, prestigioso palcoscenico con vista sulla stagione 2023, in programma dal 6 all’11 settembre in Costa Azzurra.

Parliamo dell’EVO R4XT, walkaround di 13 metri che va ad allargare ulteriormente la gamma di EVO Yachts, il brand napoletano di Blu Emme controllato dai fratelli Mercurio: un cantiere in piena ascesa, nel cui management si è appena insediato, nel ruolo di direttore di produzione, Gabriele del Chiaro, ingegnere-manager con diverse esperienze maturate nei più importanti cantieri italiani in qualità di responsabile della linea di produzione di yacht sopra i 40 metri. “Con lui – spiega una nota del cantiere – è stata rivoluzionata la gestione della produzione, così da offrire agli armatori un servizio ancora più professionale e completo”.

Com’è facile immaginare, la nuova barca rappresenta un ulteriore sviluppo del best seller EVO R4 progettato da Valerio Rivellini, uno tra i più fantasiosi e geniali designer nautici in attività. Grazie a lui, e alla collaborazione di Besenzoni, il nuovo arrivato della gamma R presenta ulteriori novità mirate a godersi giornate di mare decisamente non comuni. La barca è infatti dotata di una beach area unica al mondo, caratterizzata da una piattaforma multifunzione di poppa totalmente custom, sviluppata da Besenzoni in esclusiva per il cantiere.

Questo tender-lift transformer, mai visto in precedenza su una barca di 40 piedi, regala un metro aggiuntivo in lunghezza all’imbarcazione e consente alla plancetta di poppa d’immergersi completamente in acqua per tutta la lunghezza, facilitando così l’ingresso in mare o la discesa sui pontili, anche alti, in totale sicurezza e comodità. Se a tutto ciò aggiungiamo l’X-Tension, ovvero l’apertura delle sponde laterali a poppa, si avrà chiaro il quadro di una beach area straordinariamente spaziosa, ideale per godersi impareggiabili soste in rada.

“Volevo creare qualcosa di nuovo e avevo un’immagine precisa in mente: una barca che non si limita ad allargarsi con le murate mobili, ma capace anche di allungarsi” ha confidato Rivellini, inesauribile progettista innovatore. La sua “poppa allungabile”, tra l’altro, ha procurato al cantiere e al partner Besenzoni la nomination ai Boat Builder Awards.

Per il resto la barca poggia sulla supercollaudata carena della linea R con angolo deadrise di 18°, conserva le sue linee originali e offre spazi interni sufficientemente comodi e spaziosi, adeguati anche a trascorrere più di un weekend a bordo. Sottocoperta si fa apprezzare infatti un open space da prua a poppa, con la dinette trasformabile che può diventare un letto matrimoniale extra. Numerosi i vani di stivaggio, che consentono di vivere al meglio anche le aree interne, caratterizzate da rivestimenti e tappezzerie pregiate.

L’EVO R4XT potrà essere equipaggiato con doppia motorizzazione Volvo Penta IPS 600 da 435 cv o con IPS 500 da 370. Nel primo caso la barca è in grado di assicurare velocità di crociera dell’ordine di 28 nodi, con punte massime di 38.

Assieme al nuovo modello saranno esposte a Cannes anche l’EVO R4 nella versione walkaround “normale” e l’ammiraglia V8, l’innovativa imbarcazione presentata in anteprima mondiale nella scorsa edizione dello Yachting Festival, quando suscitò stupore per le sue soluzioni inedite, capaci di coniugare il mondo della vela con quello delle barche a motore: una genialata che ha fruttato, pure in questo caso, la nomination ai Boat Builder Awards.