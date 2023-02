Explora, una villa sul mare nei posti più esclusivi del pianeta. Con Explora Journeys, nuovo marchio del lusso del Gruppo Msc

GENOVA - La possibilità di avere una villa sul mare nei posti più belli del pianeta. Il nuovo marchio del lusso del Gruppo Msc, Explora Journeys, mette in contatto i viaggiatori con l'oceano, con se stessi e con il mondo che li circonda.

"Ocean State of Mind", è la mission a del nuovo brand che a partire dall’8 luglio prossimo avrà la prima nave a disposizione e poi, una all’anno fino a completare la flotta di sei navi tutte realizzate da Fincantieri. E alla cerimonia della Moneta per Explora II nel cantiere di Sestri Ponente, il Gruppo dell’armatore Gianluigi Aponte ha svelato nel dettaglio queste meraviglie del benessere che solcheranno i mari e raggiungeranno mete straordinarie curando soprattutto il benessere dei viaggiatori.

Il tutto alimentando ulteriormente - come ha chiarito il presidente esecutivo Pierfrancesco Vago - il profondo rispetto del Gruppo Msc per l’ambiente. E con Explora Journeys questo rispetto diventa ancora più pregnante fino ad essere la componente centrale del viaggio sugli oceani che non sarà mai invadente nei confronti delle destinazioni e delle comunità locali, attento all'ambiente e alla sostenibilità. Per questo - ha aggiunto Vago - saranno utilizzate tecnologie di supporto ambientale e sistemi di straordinaria efficienza”.

Vediamo alcune di queste tecnologie che accompagneranno le nuove navi: predisposizione per l'accumulo di batterie per consentire la futura generazione di energia ibrida; sistema di trattamento dell'acqua di zavorra; sistemi intelligenti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria; software per l'ottimizzazione delle finiture; illuminazione a led, elettrodomestici ad alta efficienza; certificato Rina Dolphin per la riduzione del rumore subacqueo; tecnologia di riduzione catalitica selettiva (SCR) che contenere le emissioni di azoto del 90% e tanto altro ancora.

“Le esperienze di destinazione - ha sottolineato Vago - saranno progettate per lasciare un'impronta positiva nei luoghi e nei confronti degli abitanti, mettendo in risalto i talenti, l'artigianato, la cultura, la gastronomia e le tradizioni locali. Il Gruppo Msc si è impegnato a raggiungere le emissioni nette di gas serra (GHG) nelle sue operazioni di crociera entro il 2050 e Explora Journeys sosterrà nobili cause ambientali attraverso la Msc Foundation. Le iniziative a bordo includono: fontane d'acqua in tutta la nave per offrire stazioni d'acqua ricaricabili ed evitare l'uso e lo spreco di plastica. Soluzioni per la gestione dei rifiuti e il risparmio energetica; nessun utilizzo di plastica singola a bordo e a terra.

I numeri di bordo sono straordinari. Su Explora II, come per tutte le altre ci saranno 461 suite a fronte oceano. Il dettaglio prevedeva 1 residenza dell’armatore; 22 residenze sull'oceano; 67 attici sull'oceano; 301 Suite Ocean Terrace; 70 Suite Ocean Grand Terrace. E ancora 82 suite comunicanti adatte a più persone e caratterizzate da terrazze private tra le più grandi della categoria. E poi ampie vetrate a tutta altezza con interni eleganti; ampia cabina armadio con zona vanity seduta.

E poi il ristoro: 11 esperienze culinarie (9 inclusive), tra cui 6 vivaci ristoranti, cene in suite, 12 bar e lounge (8 all'interno e 4 all'esterno) e la Cucina dello Chef. Diverse esperienze di bar e lounge all'interno e all'esterno che portano i migliori talenti da destinazioni che ispirano, legate a ogni viaggio. E ancora ampi ponti all’aperto; quattro piscine riscaldate, di cui tre all'aperto (una solo per adulti) e una coperta, con tetto in vetro retrattile. Inoltre 64 cabine private; diverse vasche idromassaggio interne ed esterne con possibilità di pranzo e relax a bordo piscina.

E poi la cura della persona. Oltre 700 metri quadrati di strutture benessere interne ed esterne; ampia area termale; nove sale per trattamenti; salone di bellezza con servizi di barbiere; oltre 270 m² di strutture per il fitness con attrezzature all'avanguardia; studio fitness per allenamenti di gruppo o personali; pista da corsa panoramica; campo per touch tennis e basket.

Michael Ungerer ceo di Explora Journeys, sottolinea che l’offerta comprende una miscela perfetta di destinazioni celebri e di luoghi meno conosciuti. “Puntiamo - ha detto - su un ritmo più lento, trascorrendo più tempo in ogni destinazione, per garantire che gli ospiti si sentano pienamente coinvolti e si immergano nella cultura e nell'ambiente locale, senza alcun impatto per l’ambiente che li accoglie. Gli itinerari, sia lungo che fuori dai sentieri battuti, sono visti da un punto di vista originale, con esperienze autentiche e un'immersione più profonda nella cultura locale”.