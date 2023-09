Gommoni italiani grandi protagonisti a Cannes: dal nuovo maxi Rebel 50G di Sacs al piccolo Salpa 24.5 che amplia la linea Soleil

CANNES - Non sono tutti, ma sono davvero molti i cantieri italiani produttori di gommoni presenti a Cannes. Tra i nomi più noti spiccano quelli di Anvera, BWA, Capelli, Sacs-Tecnorib (con i marchi Pirelli e Sacs), Joker Boat, Lomac, Marlin, Mar.Co, Nuova Jolly, Rio, Selva… E non solo: una gran parte di RIB e maxi-RIB sbarca in Francia dal Sud d’Italia, dove la produzione è in crescita non stop e i successi commerciali sostengono piani sempre più ambiziosi. Tra i tanti nomi del Made in Sud decisi a conquistare la scena nel salone più trendy d’Europa spiccano quelli dei siciliani Magazzù e Antudo (esordiente), il sardo Novamarine, il calabrese Ranieri, e con loro un’intera flotta targata Napoli, composta da MV Marine, Salpa, Panamera, Oromarine.

Per quantità e qualità si segnala avanti a tutti Sacs-Tecnorib, che a Cannes porta per la prima volta tutti insieme i modelli della linea Pirelli Speedboats walkaround e, soprattutto, celebra l’anteprima mondiale del Rebel 50 G di Sacs, maxi RIB di oltre 15 metri (un soffio più corto del 55) destinato a far girare la testa ai visitatori presenti lungo le banchine del Vieux Port.

Per la prima volta al completo viene presentata da Sacs-Tecnorib la linea speedboats walkaround a marchio Pirelli, dall’entry level P30 (l’unico disponibile con motorizzazione fuoribordo) all’ammiraglia P50, passando per il capostipite 42 e per il 35: una flotta di qualità superiore alla media, visto anche il ruolo coperto nella progettazione delle carene a doppio redan dallo svedese Ted Mannerfelt, leggendario designer proveniente dal mondo della motonautica. Nello stesso stand si fa apprezzare la linea Sacs, con gli Strider 11, 13 e 15, che appartengono a una gamma storica del cantiere, caratterizzata da performance che vogliono unire la sportività classica dei RIB a un alto livello di comfort.

La sportività ai massimi livelli è comunque rappresentata da Anvera, il marchio del cantiere LG di Misano Adriatico specializzato nella costruzione di RIB hi-tech ad alte e altissime prestazioni: modelli dal design innovativo, fuori dagli schemi, costruiti facendo largo uso di carbonio, tecnologicamente evoluti e curati in ogni minimo dettaglio. A Cannes viene esposto il 42 Speedster (12,90 metri x 4,12), capace di raggiungere velocità dell’ordine di 63 nodi con tre motori Mercury da 450 cv, ma anche di assicurare piacevoli soste in rada sfruttando le murate apribili, che trasformano l’imbarcazione in una vera e propria terrazza sul mare. Ciò detto il cuore del progetto rimane la sportività, tanto che nulla è stato fatto per guadagnare spazio e comfort sotto coperta, dove c’è una sola cabina disponibile, più un bagno.

Tra i battelli di grandi dimensioni spicca anche la presenza di Ranieri International, al debutto tra i maxi RIB con il nuovo Cayman 45 (13,90 metri) varato dal cantiere di Soverato nel 2022 e pronto a farsi conoscere sulla scena internazionale. Dotato di numerose aree prendisole e di un hard-top che si estende dal parabrezza, offre anche molto spazio interno, con una cabina matrimoniale a prua e due letti singoli a poppa. Con tre fuoribordo e una potenza massima di 1.450 cv promette prestazioni entusiasmanti.

Su misure maxi (14 metri) si propone pure Lomac con il nuovo GranTurismo 14, ammiraglia del cantiere milanese riproposta con un design completamente rivisitato, che migliora stile e abitabilità. Il pozzetto accoglie ora un grande tavolo centrale abbattibile e le rispettive sedute per 8/10 persone. Il t-top spicca per lunghezza e sinuosità, ed è stato realizzato con materiali leggeri e robusti, come le fibre aramidiche, mentre a poppa si fa apprezzare un’ampia zona prendisole, con passaggi laterali allargati. Spaziosi e ben curati anche gli interni.

Il cantiere della famiglia Lo Manto presenta a Cannes anche il più piccolo Lomac 9.5, fratello maggiore del 7.0, del quale ricalca gli stilemi, ma guadagnando spazio e migliorando ulteriormente comfort e prestazioni. Tra i valori aggiunti l’originale postazione di guida per 3 persone.

Joker Boat aggiorna la gamma con il nuovo Clubman 32, successore del Clubman 30, del quale mantiene dimensioni e layout. La novità è costituita dalla disponibilità di una cabina doppia, alla quale può aggiungersi, a richiesta del cliente, anche un bagno separato. Per quanto riguarda la motorizzazione, il cantiere offre diverse scelte, con una potenza massima di 800 cv, che assicura velocità da brivido, dell’ordine di 50 nodi!

Soluzioni avanzate e cura estrema dei dettagli sono le caratteristiche dei battelli pneumatici firmati dall’ingegnere Enzo Nappo per MV Marine, cantiere napoletano molto diffuso all’estero, noto per la capacità di concentrare tutti gli sforzi sul contenimento dei pesi e la qualità dei materiali, pregi che si traducono nelle ben note capacità di assicurare ottima navigazione e bassi consumi.

A Cannes vengono esposti da MV 5 battelli: il Mito 45, il 40, il 29, il 27 e il 25, tutti personalizzabili con colorazioni innovative e numerosi optional. Da notare che questi battelli sono molto apprezzati anche dagli armatori dei superyacht, e il discorso riguarda in particolare il Mito 29, un gommone di 9 metri veloce, comodo per le tante sedute e facile da vivere, in grado di distinguersi per avere l’ancora non sporgente, posta sotto il musone di prua: una collocazione che consente l’accosto con il tubolare alle grandi imbarcazioni, facilitando la salita e la discesa.

Tra i battelli di dimensioni più piccole spicca la novità di Salpa, che allarga la linea Soleil con il 24.5, il nono della serie, che si inserisce in gamma tra il 23 ed il 26. Come tutti i predecessori anche il nuovo Soleil è stato progettato per esaltare comodità e navigabilità: dispone di carena con uno step, tubolari di grosso diametro a poppa e rastremati verso prua e, tra le tante chicche ormai abituali della produzione del cantiere, si fanno apprezzare il dritto di prua verticale e il musetto in vtr. Spicca il baglio generoso (2,94 metri) in rapporto alla lunghezza di 7,85 metri ft; la console è decentrata e il layout di coperta presenta un ampio prendisole (ampliabile con delle prolunghe) e dotazioni come il mobile cucina attrezzato con frigorifero. Quanto alla motorizzazione, possono essere adottati fuoribordo fino a un massimo di 350 cv. “Con il nuovo Soleil 24.5 – dice l’ingegnere Pane, titolare del cantiere – la nostra offerta di gommoni di misura compresa tra i 7 e gli 8,5 metri è ultracompleta e possiamo ora concentrarci su un altro progetto molto ambizioso, il completamento del Soleil 52, la nostra nuova ammiraglia che dovrebbe essere varata entro gennaio del 2024”.

Tutto da scoprire è infine l’Antudo 23, piccolo gommone di 7 metri (per 2,74 di baglio) proposto a Cannes dal giovane cantiere siciliano Antudo Marine, per la prima volta cimentatosi nella costruzione di un modello semirigido. Realizzato con la collaborazione dello studio Akesdesign di Alessandro Chessa, si segnala per la carena con due step; offre un layout di coperta razionale, con prendisole a prua e comoda dinette a 5 posti alle spalle della consolle centrale. Non mancano frigo, 6 gavoni e due comode plancette ai lati del motore fuoribordo. Motore che può arrivare fino a 250 cv, ma il cantiere assicura che ne bastano 140 per un comportamento dinamico ottimale.