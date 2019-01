Invictus Yacht a Dusseldorf conferma la crescita. Al Boot 2019 passerella con due stand per l'intera gamma

DUSSELDORF - A Borgia, sede calabrese di Invictus Yacht, si lavora da tempo a progetti ambiziosi, come la realizzazione di una imbarcazione a propulsione elettrica frutto della collaborazione con Volvo Penta e di una barca fuoribordo di 32 piedi con motorizzazione consistente e tanto spazio vivibile a bordo. Nell’attesa, il cantiere guidato da Rosario Alcaro si presenta al Boot di Dusseldorf, primo salone nautico del 2019 (19-27 gennaio), con le carte in regola per rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato tedesco, il primo nella lista dell’export per l’azienda calabrese.

Vale la pena ricordare, infatti, che il giovane cantiere della provincia di Catanzaro (è in attività dal 2014) esporta l’80/90% della produzione fuori dai confini dell’Italia, sfruttando al meglio le esigenze dei diportisti tedeschi, dediti in particolare alla navigazione lacustre, ma incontrando anche il gradimento del pubblico francese e spagnolo e di altri paesi europei.

Proprio in virtù del successo ottenuto finora all’estero, Invictus ha deciso dunque di fare le cose in grande, presentandosi a Dusseldorf non con uno ma con due stand: uno dedicato alla gamma T, l’altro alla gamma X. «Il modo giusto per sottolineare lo sviluppo indipendente delle due linee di prodotto» ha spiegato Lucia Cancellara, manager di freschissima nomina in casa Invictus, al debutto nel ruolo di responsabile del marketing.

Nello stand B20 della Hall 5 viene dunque esposta la gamma Invictus composta dalle serie GT e TT, entrambe caratterizzate dalla iconica prua semi-rovescia e dedicata ad armatori attenti all’estetica, ai dettagli oltre che alle doti di affidabilità e prestazioni che caratterizzano la produzione del cantiere. Nella Hall 5, stand B57, viene esposta invece la linea X, che prevede le serie CX, FX, SX e HX, pensata per armatori raffinati e versatili, appassionati del mare, dediti al relax ma che non vogliono rinunciare alla dimensione più sportiva e avventurosa.

Entrambe hanno in comune sui modelli di taglia superiore la massima personalizzazione possibile, grazie all’Atelier Invictus, capace di aggiungere qualcosa in più allo stile e alla personalità firmati da Christian Grande. In tal modo sarà possibile soddisfare esigenze tecniche specifiche, conciliare le necessità familiari e del tempo libero, soddisfare i gusti dei clienti più esigenti.

Dopo il successo registrato a settembre 2018 al Cannes Yachting Festival e al Salone di Genova, viene esposto anche a Dusseldorf l’entrobordo 320GT, terzo della gamma GT dopo il 280 (da cui riprende maneggevolezza e prestazioni) e il 370, con cui condivide lo sfruttamento degli spazi e il comfort.