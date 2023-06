Itama rinnova il suo evergreen di 13 metri con il 45RS, capolavoro di stile ora anche più comodo e più potente

MONDOLFO - Si può intervenire su un capolavoro che ha scritto la storia della nautica da diporto? Sì, si può fare, purché si abbia l’accortezza di salvaguardare lo stile fondamentale e di limitarsi a interventi di dettaglio, mirati ad aumentare ulteriormente la vivibilità a bordo e le prestazioni. Un lavoro di fino, eseguito con accortezza a Mondolfo, sede di Itama, dove è stato appena varato il nuovo 45RS, erede dell’evergreen 45S, iconica imbarcazione di 13 metri (poco più) capace come nessun’altra di esaltare il connubio tra tradizione e innovazione, puntando sulla sintesi perfetta tra eleganza, comfort, sportività e prestazioni.

Con enfasi tipica del lancio di un nuovo modello, in cantiere parlano di “un’icona fedele nei valori e nell’aspetto allo stile del brand, caratterizzata da un fascino senza tempo”. E tengono a ricordare che il restyling è frutto della collaborazione tra il comitato strategico di prodotto di Ferretti Group, presieduto da Piero Ferrari, e la direzione Engineering del Gruppo.

Tra le priorità dei progettisti spiccano la ricerca di una migliore vivibilità a bordo e di un aumento delle prestazioni. Ma la base di partenza – vale la pena ricordarlo – era già molto buona, e infatti sono stati mutuati dal modello uscente 45S lo stile “storico” e dettagli come la passerella a scomparsa mediante sfilo, integrata nello scafo, e la spiaggetta di poppa che può scendere in acqua per varare ed alare il tender.

Per il resto, la zona di poppa è stata ammodernata grazie all’inclinazione dello specchio, per creare un perfetto dinamismo delle linee esterne. “Questo gioco di architetture – spiegano in cantiere - determina uno spazio che accoglie un pratico gavone da utilizzare per i water toys e la doccetta”.

Gli interni presentano una combinazione di legno laccato bianco e pavimenti in essenza teak (nella versione optional) o con moquette (standard), in contrasto con le ante dei mobili proposte in un’elegante essenza di noce. Unito alle ampie finestrature, questo tipo di arredo regala grande luminosità all’ambiente.

Il layout è flessibile: ogni armatore può scegliere infatti se richiedere la propria imbarcazione con cabina armatoriale e cabina ospiti o con la sola cabina armatoriale a prua per beneficiare di una dinette ancora più spaziosa.

Il restyling ha focalizzato l’attenzione anche sull’aggiunta di elementi di comfort che permettono di avere una vivibilità e una comodità maggiori a bordo. Il primo è il tavolo nel pozzetto, oggi disponibile in teak verniciato; il secondo è rappresentato dall’introduzione dei boccaporti a filo teak della prua. Interessante anche il nuovo layout del bagno, con lo spazio che è stato maggiormente rivisitato nel design. L’area bagno diventa infatti più spaziosa e vivibile grazie al box doccia indipendente in cristallo e telaio inox, con doccia a soffitto e doccetta di cortesia, e un oblò che illumina la zona.

La comodità e il carattere fortemente sportivo di Itama 45RS sono assicurati anche dal nuovo design del cruscotto nella plancia di comando, caratterizzato da due schermi Plotter da 12 pollici (16 nella versione optional) in grado di assicurare una navigabilità allo stato dell’arte. Spiccano il pannello strumenti in carbonio e la ruota timone in acciaio inox rivestita in tessuto che richiama la stessa tonalità della tappezzeria presente negli esterni. In alternativa, può essere richiesta con rivestimento in teak.

La motorizzazione dell’Itama 45RS è affidata a una coppia di Cummins 550 hp (140 cavalli in più rispetto alla precedente versione) che sfrutta, come tradizione del cantiere, la trasmissione in linea d’asse, e assicura velocità di punta dell’ordine di 34 nodi.