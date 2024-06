La 500 del mare diventa Abarth: è stata protagonista tra le supercar del Top Marques di Montecarlo

La 500 del mare diventa una sportiva con marchio Abarth. Esattamente come l’auto da cui deriva. Lo ha annunciato la Casa dello Scorpione in occasione del Top Marques di Montecarlo, il salone internazionale delle supercar più esclusivo e unico al mondo, dove intenditori e appassionati del lusso si sono ritrovati dal 5 al 9 giugno per ammirare e acquistare gli ultimi modelli.

La versione sportiva della 500 marina si chiama Abarth Offshore. Come il modello base da cui deriva ha le forme di una 500 e non è un mezzo anfibio, come si potrebbe pensare, ma una vera e propria imbarcazione planante. Lunga 4,7 metri, si distingue per il restyling ispirato alla sportività, per gli allestimenti, le dotazioni, la motorizzazione da 230 cavalli e le prestazioni.

L’operazione rientra nelle celebrazioni per il 75º anniversario dell’Abarth, ed è stata sviluppata, come per il modello a marchio Fiat da cui deriva, in collaborazione con il cantiere Car Off-Shore di Santa Maria La Carità (in provincia di Napoli) dove viene eseguito l’assemblaggio sotto la guida di un intraprendente giovane imprenditore napoletano, il 25enne Antonio Pietro Maria Galasso, che ha portato avanti il progetto assieme all’amico coetaneo Carmine Somma, appassionato di meccatronica e titolare dell’EstMarine, azienda specializzata nel customizzare qualsiasi tipo di imbarcazione.

Ottenuto il benestare di Stellantis, il progetto “500 del mare” venne presentato in anteprima, a settembre del 2022, ai saloni di Cannes e Genova; l’auto è stata poi vista in altre fiere e la domanda è cresciuta, fino a convincere i vertici di Stellantis a dare il via libera anche all’evoluzione con marchio Abarth, ora disponibile in un’edizione limitata di 500 unità completamente personalizzabili, definita con il contributo del Centro Stile Fiat e Abarth: un lavoro di personalizzazione concentrato sulla sportività del marchio, l’aggressività, i colori vivaci e le performance emozionanti.

L’esemplare di lancio presenta un’audace carrozzeria verde metallico, che diventa iridescente alla luce del sole, e dettagli e cuciture nocciola scuro. La motorizzazione è affidata a un sistema esterno idrogetto e – secondo le informazioni fornite della Casa – “offre prestazioni impressionanti con i suoi 230 cv di potenza e scarichi da corsa Riva, che conferiscono un suono aggressivo e richiamano la caratteristica distintiva delle hot-hatch di Abarth”.

L’intera struttura esibisce linee sportive e l’hard-top rigido, che avvolge il vano passeggeri e protegge il conducente con un sistema di cappotta versatile, marchio distintivo dei modelli cabrio di Abarth. I colori della carrozzeria si riflettono anche sulla coppia di sedili sportivi Besenzoni, dotati di schienale ergonomico in pelle trapuntata, una coppia abbinata di cinture a 4 punti e una base di supporto in acciaio ammortizzata da wave shock.

Il design e il colore perlato conferiscono sfumature diverse al contatto col sole, mentre il parabrezza incastonato in una cornice Inox dona eleganza e robustezza. “I fari anteriori e posteriori – informa la Casa - creano un gioco di luci oltre che un’illuminazione notturna strabiliante”.

Per garantire più spazio a bordo, il ponte di poppa include un’elegante scala in acciaio incassata, mentre, per il confort degli ospiti dopo una piacevole nuotata l’imbarcazione è dotata anche di un comodo doppio prendisole a poppa. Materiali di alta qualità si trovano in tutta l’imbarcazione, dal teak sintetico Synteak con personalizzazioni alla ringhiera che segue le linee decise dalla poppa alla prua.

L’equipaggiamento include un sistema stereo Garmin con LED RGB, 4 altoparlanti Fusion e un subwoofer che utilizza il cruscotto come cassa di risonanza. La barca può essere inoltre personalizzata con attrezzature da pesca o sportive. Sempre secondo le informazioni della Casa “grazie alle tecnologie avanzate l’Abarth Offshore consente di navigare in totale sicurezza, provare sensazioni emozionanti e godere di un comfort impareggiabile”.

La lista degli optional prevede dotazioni extra come la doccetta Inox, il lettore multimediale, casse marine, cruscotto cubinato, luci a Led anteriori e posteriori, fendinebbia, manetta in pelle sky, sediolini con base in acciaio inox con dettagli Waterjet, doppia scaletta, parabrezza schermato, vernice perlata o metallizzata.