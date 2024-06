Varato in estate e presentato a settembre a Montecarlo il nuovo super yacht della Serie S1 firmata Nuvolari Lenard

Design italiano, collaborazione olandese, costruzione turca, varo in estate, lancio a settembre a Montecarlo, in occasione del Monaco Yacht Show. Parliamo dell’NL S1, il primo superyacht sotto i 500 Gt firmato Nuvolari Lenard, imbarcazione in acciaio e alluminio di 47 metri con caratteristiche tipiche di esemplari di maggiori dimensioni.

Il nuovo super yacht è il primo di una serie di progetti firmati dallo studio veneto, che include anche modelli da 52 a 62 metri. La costruzione è ormai in fase di ultimazione, presso il cantiere Mengi Yay, in Turchia, dove presto verrà varato anche uno scafo gemello.

Caratteristica principale della barca in arrivo è la capacità di offrire il lusso, la versatilità, l’autonomia e le prestazioni di uno yacht di 60 metri, ma in un “formato” più compatto (47 metri) e adatto anche al Mediterraneo. “Abbiamo lavorato a questo progetto per un armatore esperto, che cercava le caratteristiche tipiche di un’imbarcazione di maggiori dimensioni su un modello di meno di 50 metri” spiega Carlo Nuvolari. E aggiunge: “L’S1 permette di raggiungere una grande varietà di destinazioni grazie alla sua autonomia di 4.000 miglia, consentendo anche di esplorare nuove aree proprio grazie alle sue dimensioni contenute”.

Tutto ciò non è frutto di compromessi, ma dell’esperienza maturata dallo studio di design Nuvolari Lenard, che ha potuto trasferire sull’S1 concetti provenienti da progetti di yacht più grandi. Ha tenuto a ricordarlo lo stesso Carlo Nuvolari, sottolineando che la nuova barca si distingue “per caratteristcue uniche per la categoria, come gli ampi spazi esterni, i camminamenti laterali, o la suite armatoriale sul bridge deck e la gigantesca area prendisole”.

Entrando nel dettaglio, l’S1 ha sull’owner deck una suite rivolta verso poppa che per la sua posizione elevata consente una vista spettacolare, completata da un ampio bagno privato con grandi finestrature che amplificano il panorama. La cabina principale si apre direttamente sul ponte di poppa superiore, la cui lunga terrazza privata può essere anche riparata dal vento e dagli elementi, non solo dal solarium sovrastante, ma anche grazie a pannelli vetrati scorrevoli verso poppa, dando la possibilità di un’esperienza di vita interna-esterna all’area in tutte le stagioni.

Sul ponte inferiore sono posizionate quattro cabine doppie con bagno privato per gli ospiti, due delle quali possono essere trasformate in una suite Vip grazie a una paratia divisoria mobile. Tra le chicche c’è anche l’ascensore, una rarità per yacht di questa dimensione, ideale per favorire la vita a bordo anche di persone di una certa età, che non amano salire e scendere scale.

Le aree comuni includono un salone privato a prua sul ponte principale con un balcone che si affaccia sul mare; una lounge può essere utilizzata come studio, cinema, angolo per ascoltare musica o semplicemente come spazio per il relax, supportato inoltre da una grande cantina vetrata che mantiene le bottiglie in un ambiente controllato.

Il beach club e l’ampio pozzetto sono completamente riparati dal sole e dotati di un’ampia scelta di giochi d’acqua e attrezzature per il divertimento in mare. Il pozzetto, con murate abbattibili e una gru retrattile capace di sollevare 2,6 tonnellate, può ospitare un grande tender o persino un’automobile, lasciando libero più della metà dello spazio per il divano e l’area bar.

Il sundeck è uno dei più grandi in questa categoria di yacht e può essere diviso in tre aree: la zona poppiera per prendere il sole, la zona centrale completamente riparata che ospita un’area living, a prua una mini piscina e una terrazza con vista. Questo ponte, dove gli ospiti trascorreranno sicuramente molto tempo e pranzeranno, è anche servito da una scala indipendente per l’equipaggio che garantisce un servizio di qualità e la massima privacy, un aspetto fondamentale dell’esperienza a bordo spesso trascurato su molti yacht di questa dimensione.

“Le linee di S1 – tiene a dire da parte sua Dan Lenard - riflettono una certa mascolinità, con una prua alta e potente e una poppa inconfondibile, caratterizzata da una piattaforma trasformabile e da un’area dedicata agli sport acquatici”. Ciò detto, si fanno apprezzare anche i tocchi aggraziati, quasi femminili, che caratterizzano il design degli interni, realizzati con la collaborazione di Valentina Zannier, per la direzione artistica. “I toni caldi e rassicuranti del legno e del bronzo – spiega ancora una nota dello studio di designers - bilanciano l’abbondanza di luce che entra attraverso le ampie sezioni vetrate della sovrastruttura, creando il massimo del lusso senza cadere nell’ostentazione”.

Alla progettazione dell’NL S1 ha collaborato lo studio di architettura navale olandese Van Oossanen e tutta l’ingegneria e i sistemi di bordo sono stati pensati per la massima praticità durante le lunghe crociere. Non sono state fornite, per ora, informazioni dettagliate su motorizzazione, potenza e prestazioni, è stato però anticipato che la sala motori è accessibile da un’area di controllo dedicata che ospita tutti i pannelli elettrici e che sono previsti grandi spazi di stivaggio, che includono un grande armadio per l’attrezzatura subacquea e un’area refrigerata per la conservazione dei rifiuti, senza contare i compartimenti tecnici facilmente accessibili.