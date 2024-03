Ecco il nuovo Tuccoli T250VM Evoluzione, fisherman per la pesca sportiva realizzato con un esercito di partner

LIVORNO - La cerimonia ufficiale di presentazione è prevista nel fine settimana del 12-13-14 aprile a Livorno, ma il nuovo fisherman Tuccoli T250VM Evoluzione è ormai pronto, definito in tutti i dettagli, e sin da ora si può anticipare che si tratta di un prodotto arricchito da notevoli innovazioni, destinate a migliorarne la funzionalità e le prestazioni. Non per niente diventerà il Fisherman Ufficiale per gli equipaggi dei Suzuki Fishing Team (SFT) nelle gare di pesca della prossima stagione. Le prove tecniche del cantiere sono state già avviate e le caratteristiche fondamentali della barca sono state svelate in anteprima in occasione del Pescare Show svoltosi il 3 e 4 febbraio alla Fiera di Vicenza.

Lungo 7,77 metri, e largo 2,55, il nuovo fisherman di Tuccoli è frutto della stretta collaborazione del cantiere con numerosi partner, in testa la filiazione italiana di Suzuki Marine, che fornisce i motori per sostenere il progetto Fishing Team, impegnato nelle gare di pesca sportiva. “I nostri ambassador – dice in proposito Paolo Ilariuzzi, direttore Moto e Marine di Suzuki Italia - sono accomunati dalla stessa passione per il mare e spaziano da personaggi conosciuti nel mondo della pesca sportiva a quelli che praticano la pesca a livello dilettantistico. Tutti quelli che usano un fuoribordo Suzuki – aggiunge il manager della filiazione italiana dell’azienda giapponese - apprezzano le caratteristiche tecniche ideali per chi va in mare 365 giorni l’anno, esattamente come fanno i clienti Tuccoli con le loro imbarcazioni, e da questo non può nascere che un connubio perfetto nella realizzazione di un’imbarcazione capace di racchiudere il meglio della tecnologia in circolazione per la pesca sportiva”.

Il motore scelto per la barca ufficiale del team è il Suzuki DF 350 AMD, ovvero il top della gamma prodotta ad Hamamatsu: è un’unità termica V6 da 4.390 cc, in grado di esprimere il meglio della tecnologia Ultimate, assicurando ottime prestazioni e contenendo al contempo consumi ed emissioni. Non dichiarate, per ora, le prestazioni in materia di velocità massima e consumi, ma è presumibile che dopo il varo verranno ufficializzati dati interessanti, vista la stretta collaborazione tra i tecnici di Tuccoli e Suzuki. E comunque è presumibile che non ci si discosterà dalle prestazioni del modello uscente.

Il nuovo T250VM Evoluzione, del resto, rappresenta per il cantiere torcano la prova dell’impegno profuso sul fronte dell’innovazione: un processo che ha coinvolto tutti gli aspetti dell’imbarcazione, dalle strutture di laminazione migliorate alle sovrastrutture in carbonio. “La carena TPH – informa una nota del cantiere - è stata progettata per offrire una risposta ottimale a velocità di crociera elevate (35-45 nodi), garantendo una navigazione più fluida e sicura anche in condizioni meteomarine impegnative”.

Allo sviluppo del progetto hanno collaborato molti partner, fornitori di materiali e tecnologia. Per i rivestimenti Tuccoli ha scelto Sileather, materiale ecologico con cui si può rivestire di tutto, dalle cuscinerie alle consolle di guida e agli oggetti decorativi. L’elettronica di bordo è firmata Garmin, azienda ben nota per il suo impegno nella nautica, il cui direttore della comunicazione, Federico Forino, ha tenuto a dire che “con il cantiere Tuccoli, che rappresenta un’icona nel mondo della pesca sportiva, si è lavorato a un progetto in grado di assicurare Il massimo della tecnologia per il massimo delle performance in mare”.

A Seakeeper si deve il montaggio, per la prima volta su un fisherman italiano, del sistema di stabilizzazione dinamica di assetto VACS (Vessel Attitude Control System). In proposito, la responsabile del marketing Valentina Milesa ha tenuto a ricordare che “l’innovativo sistema riduce fino al 70% il beccheggio e il rollio in navigazione, aumentando la sicurezza e il comfort a bordo”. Se non bastasse, l’azienda americana è presente a bordo del T250 VM Evoluzione anche con il suo stabilizzatore giroscopico Seakeeper 1, per garantire la massima stabilità oltre che in navigazione anche durante le fasi di pesca, sia all’ancora e sia in drifting.

Non poteva mancare, nella rete di collaborazioni, un adeguato fornitore di portacanne. E’ stato scelto Pratiko Fishing, che ha creato un portacanne specifico, personalizzato per la nuova imbarcazione di Tuccoli, in grado garantire la giusta integrazione, senza compromettere stile e funzionalità, e utilizzando materiali di provata efficienza. Luciano Orsetti, titolare dell’azienda specializzata nelle attrezzature per la pesca, ha tenuto a dire che “la scelta di collaborare con Tuccoli si basa sulla condivisione della passione per la pesca e l'impegno per l’eccellenza nel settore. L’esperienza e la reputazione consolidata li rendono partner ideali”.

La nuova T250 VM Evoluzione presenta inoltre un rivestimento firmato SeaDek. E Selene Stallone, responsabile vendite di CRC Marine (distributore dei prodotti SeaDek) ha tenuto a dire che “la decisione di collaborare con il marchio Tuccoli scaturisce da un attento esame delle imbarcazioni da pesca del cantiere, che si sposano perfettamente con il prodotto progettato soprattutto per le esigenze del pescatore sportivo. Infatti le caratteristiche chimiche e meccaniche del Seadek ben si prestano all’utilizzo gravoso a cui il pescatore sportivo sottopone sia l’imbarcazione sia il nostro rivestimento”.

Tra gli equipaggiamenti destinati a completare le dotazioni hi-tech della nuova barca di Tuccoli non mancheranno lo stabilizzatore di assetto dinamico Seakeeper Ride, la bussola Silva, le luci subacquee OceanLED, la telecamera Nightwave Sionyx, il tendalino elettrico Sureshade e il jackplate elettrico Seastar Dometic, tutti forniti da INDEMAR, altro partner irrinunciabile per il cantiere toscano, deciso a puntare su dotazioni al top per assicurare il meglio ai diportisti/pescatori, notoriamente i più meticolosi ed esigenti nella valutazione della barca da scegliere per vivere la propria passione.