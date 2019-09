Gli Oscar della nautica a Ferretti Group e Azimut Benetti

CANNES Se c’è un settore del Made in Italy che può vantare primati, prestigio, reputazione e successo internazionali, questo è quello della nautica di lusso. E l’edizione 2019 dello Yachting Festival, appena conclusosi a Cannes, ha esaltato una volta di più questi valori ormai consolidati, con il pienone di premi assegnati ai nostri cantieri in occasione degli World Yachts Trophies, una sorta di Oscar della nautica assegnato ogni anno da una giuria internazionale coordinata dal prestigioso magazine Yachts France.

Sono stati cinque i premi assegnati a Ferretti Group, cui va sommato l’award come designer dell’anno a Fulvio De Simoni, storico progettista di Pershing. Altri sette trofei sono andati ad Azimut-Benetti, azienda che ha festeggiato proprio quest’anno il 50° anniversario, il cui fondatore, Paolo Vitelli, è stato insignito del Premio alla carriera.

In dettaglio, la giuria del concorso ha premiato Ferretti Yachts 720 con il Best Exterior Design Trophy per la categoria 64-80 piedi (19,50-24 metri) e il Riva 90 Argo con il Best Interior Design Trophy per la categoria 80-98 piedi (24-30 metri). Il premio per l’interior design è andato al Pershing 140 per le misure 98-164 piedi (30-50 metri), mentre al Riva 50 metri è andato il Most Achieved Trophy per la categoria 164-270 piedi (50-82 metri), categoria nella quale il CRN M/Y 135 è stato premiato per il migliore layout. A completare il trionfo di Ferretti Group, come detto, il premio Designer dell’anno a Fulvio De Simoni, storico progettista dell’intera gamma Pershing.

Sul fronte Azimut, l’Atlantis 45 è stato premiato, all’interno della categoria dedicata agli yacht tra i 45 e i 64 piedi (13,70-19,50 metri) per il Best interior design; Azimut 78 Fly, nuova ammiraglia della collezione Fly e new entry della generazione carbon tech, è stata invece premiata per il Best layout nella categoria delle imbarcazioni di misura compresa tra 64 e 80 piedi (19,50-24 metri). L’Azimut S8 (yacht di 24,63 metri) ha vinto il premio Best Evolution Product, mentre Best Exterior design è il premio assegnato ad Azimut Grande S10 nella categoria dedicata a imbarcazioni di lunghezza compresa tra gli 80 e i 98 piedi (24-30 metri). Se non bastasse, al Grande S10 è andato anche il riconoscimento come Barca più innovativa dell’anno.

Nella categoria Exterior Design degli yacht compresi tra 50 e 82 metri s’è imposto il Benetti M/Y “Metis”, custom di 63 metri firmato da Giorgio Cassetta. Benetti FB277, giga yacht di 107 metri, ha vinto il premio come Yacht of the year (categoria sopra gli 82 metri).

A questi riconoscimenti dedicati ai prodotti s’è aggiunto, come detto, il premio alla carriera (Oustanding Career) tributato a Paolo Vitelli. La giuria ha voluto premiare “una lunga storia imprenditoriale basata su vision, innovazione di prodotto e dei sistemi produttivi e grandi capacità strategiche per servire il mercato globale”.

“Questo lungo anno di celebrazioni – ha dichiarato il fondatore e presidente dell’azienda di Avigliana - continua ad offrirci riconoscimenti e attestati di stima da parte di un mondo che amo da sempre e a cui ho dedicato questi ultimi decenni. Il Salone di Cannes – ha aggiunto Vitelli - ci ha regalato momenti davvero unici: abbiamo annunciato i brillanti risultati del nostro ultimo esercizio, celebrato l’anniversario dei 50 anni con i nostri clienti internazionali in una serata magica e abbiamo riscosso il grande interesse e apprezzamento per i nostri ultimi modelli, a testimonianza che gli yacht dei nostri due brand primeggiano in tutte le categorie, dai 12 ai 100 metri. Non avrei potuto immaginare niente di meglio”.