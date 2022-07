Wallywhy150: in 24 metri spazio e qualità della vita a bordo degni del “fratello maggiore” 200. Arriva a febbraio

FORLI’ - Il varo della prima unità è previsto per febbraio del 2023, ma il progetto è stato ormai definito in tutti i dettagli e, come tradizione per il marchio Wally, provocherà stupore per l’originalità e per i contenuti innovativi. In pratica è data per scontata la replica di quanto avvenuto nel settembre del 2021, quando il marchio di proprietà di Ferretti Group incantò i visitatori del Salone di Cannes con l’avveniristico Wallywhy200, primo yacht full-wide-body del marchio fondato da Luca Bassani. Nel quartier generale di Forlì, infatti, è in avanzata fase di costruzione il Wallywhy150, “fratello minore” del 200, con il quale condivide soluzioni inedite nella ricerca dello spazio e del comfort, ma in dimensioni ridotte a 24 metri.

Il lavoro è stato svolto da Wally-Ferretti Group Engineering assieme allo Studio A. Vallicelli & C per gli interni. Chiara la consegna dei vertici dell’azienda: “Dopo il successo del Wallywhy200 dobbiamo realizzare uno yacht con le stesse caratteristiche innovative, ma di dimensioni ridotte”. Con queste parole il direttore di Wally Stefano de Vivo ha dato l’input al progetto. E, a pochi mesi dal varo, il manager si dice certo che “il nuovo Wallywhy150 rappresenta l’ennesimo esempio di come Wally sia costantemente in anticipo sui tempi e in grado di stabilire nuovi standard nello yacht design”.

Luca Bassani, da parte sua, ha illustrato la genesi del modello spiegando che “la sfida era incorporare alcuni elementi del 200 in una taglia più piccola, aprendo, al contempo, la porta a soluzioni innovative in questa dimensione. In particolare – ha aggiunto il designer - abbiamo massimizzato gli spazi esterni, che risultano molto grandi e inediti in questo segmento di mercato”.

In generale è stata data, dunque, grande enfasi a tutte le aree esterne, dove, grazie a un utilizzo magistrale dello spazio, si è riusciti a creare una vera e propria zona dining nel sundeck, completa di ogni accessorio, compresi bar/cucina con grill, frigoriferi e tutti i comfort che permettono di godere appieno la vita all’aria aperta. Un’altra caratteristica innovativa del Wallywhy150 è il ponte principale che scorre interamente su un unico livello, collegando senza soluzione di continuità il pozzetto affacciato sul mare al salone interno a tutto baglio.

Come il Wallywhy200, anche il 150 è caratterizzato dal grande vetro che avvolge il ponte principale e dalla prua alta sull’acqua che offre un’impareggiabile vista a 270 gradi dalla cabina armatoriale posta all’estrema prua. Il Wallywhy150 – vale la pena sottolinearlo - sarà il primo yacht nella sua fascia di mercato a offrire questa innovazione introdotta nel 2021 a bordo del 200. Altra peculiarità apprezzabile è l’impareggiabile altezza d’uomo nel salone: grazie al soffitto curvo, infatti, la zona giorno raggiunge in alcuni punti 2,5 metri di altezza, una misura mai vista prima su yacht di questa categoria.

La nuova barca potrà ospitare otto persone in quattro ampie e confortevoli cabine, più quattro membri di equipaggio alloggiati in altre due cabine. Con la motorizzazione standard affidata a tre motori IPS1200, la barca può raggiungere la velocità massima di 21 nodi. Qualcosina in più (23 nodi) con la propulsione affidata a tre IPS1350 (opzionali).