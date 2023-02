Yacht o aerei? Aggiornati i piani avveniristici di Codecasa. Ma è in arrivo anche una classic-boat in stile anni 60

VIAREGGIO - Un super yacht di 70 metri ispirato alle linee tipiche dell’aviazione, con una sezione prodiera tondeggiante che richiama la cabina di pilotaggio di un classico aeroplano. E’ questa la caratteristica saliente del progetto avviato nel 2020 da Codecasa, il cantiere viareggino specializzato in imbarcazioni di lusso di grandi dimensioni, destinate ad un pubblico elitario, capace di apprezzare soluzioni innovative e in grado di lasciare una traccia forte nella progettazione nautica.

Ora, a distanza di quasi tre anni, il progetto viene aggiornato: Fulvio Codecasa ha concordato infatti con l’architetto Tommaso Spadolini, gran maestro del design nautico, di rivisitare lo studio che già in origine rompeva gli schemi della progettazione nautica. Obiettivo: dare origine a qualcosa di mai visto in mare.

Forti di una collaborazione e di un’intesa che dura da anni, Codecasa e Spadolini hanno apportato dunque poche ma sostanziali modifiche al progetto, concentrando il lavoro soprattutto sulle linee esterne e la ridistribuzione degli spazi interni.

In merito a quest’ultimo punto, spicca adesso come fiore all’occhiello di questo yacht la suite armatoriale che, collocata a poppavia, si sviluppa su due piani, garantendo massimo comfort ed estrema riservatezza agli occupanti. All’esterno della zona di poppa, in posizione sopraelevata, spicca invece l’eliporto, plus irrinunciabile per certi armatori.

Tale è la fiducia che Fulvio Codecasa ha riposto in questo progetto e tale l’entusiasmo con cui Tommaso Spadolini ha accolto l’idea, che costruttore ed architetto hanno avviato una collaborazione anche su una versione più piccola, il Codecasa Jet 50 (per la precisione 49.9 metri di lunghezza fuori tutto), con una stazza lorda contenuta al di sotto delle 500 tonnellate.

Tuttora in corso di definizione dal punto di vista della motorizzazione e delle dotazioni tecniche, il nuovo Codecasa Jet, come tutta la produzione del cantiere, sarà contraddistinto dai ben noti ed elevati standard qualitativi che hanno reso il marchio Codecasa famoso nel mondo. Una nota del cantiere informa che “lo yacht sarà provvisto di certificazioni rilasciate dai principali enti di classifica e di bandiera riconosciuti a livello internazionale e sarà dotato delle più innovative apparecchiature tecnologiche disponibili sul mercato, affinché la scoperta di nuovi orizzonti avvenga sempre in condizioni di massima sicurezza”.

Intanto nel cantiere di Viareggio procedono i lavori per il Classic Yacht 24 - F242, imbarcazione di 24 metri totalmente diversa dagli avveniristici yacht in stile aeronautico, che sarà varata nel corso del 2023. In questo caso si tratta di una barca elegante e raffinata in grado di coniugare un design anni 60 con soluzioni tecniche all’avanguardia. Di spicco i richiami al passato, con tanto di parti in legno abbinate alla costruzione in vetroresina e i classici oblò tondi. La dimostrazione che in Codecasa è provata la capacità di guardare al futuro senza dimenticare i valori della tradizione.