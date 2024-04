A Parigi la bici supera l'automobile come mezzo di trasporto. L'annuncio dell'assessore ai Traporti

A Parigi la bicicletta supera l'auto come mezzo di trasporto in centro città: è quanto annuncia l'assessore ai Traporti, David Belliard, in un messaggio pubblicato sul suo profilo X. ''Dieci anni fa, chi avrebbe potuto prevedere che la bici avrebbe superato l'auto? Ma ora è realtà", si rallegra l'esponente ecologista, basandosi su uno studio realizzato dall'Institut Paris Région (Ipr). Secondo il documento, ''i parigini usano maggiormente la bici'' (11,2% del totale dei cittadini) per gli spostamenti cosiddetti 'intra muros' (tra le vecchie mura della città), mentre l'auto è scesa al 4,3%. Nella capitale di Francia gemellata con Roma, gli spostamenti a piedi restano comunque al primo posto (53,5%), seguiti dai trasporti pubblici (tram, bus, metro...30%). Queste percentuali cambiano drasticamente non appena superato il Boulevard peripherique, il grande anello stradale equivalente parigino del Gra, che orbita intorno alla Ville Lumière. Non appena all'esterno i trasporti pubblici diventano il primo mezzo per gli sposamenti tra periferia e centro (66% nel primo anello, 77% nel secondo).

L'uso dell'auto si impone, in particolare, per i tragitti tra i due anelli (49%). "L'uso dell'auto cresce via via che aumenta la distanza dal centro di Parigi e l'uso dei trasporti pubblici diminuisce'', sottolinea Ipr, vedendoci un segno di ''dipendenza dall'auto''. I 200 km di nuove linee di metropolitana 'Grand Paris Express', attualmente in costruzione, dovranno consentire di invertire la tendenza, in particolare, nel primo anello. Ma tra le mura della vecchia Parigi l'uso della bici si è ''chiaramente imposto'', assicura il documento, precisando che ''30% degli spostamenti in bici nell'Ile-de-France vengono effettuati dai parigini''. Realizzato tra ottobre 2022 e aprile 2023, lo studio ha raccolto i dati di 3.337 abitanti dell'Ile de France, di un'età compresa tra i 16 e gli 80 anni, che hanno accettato di venire seguiti per una settimana via satellite, nonché di riempire un diario degli spostamenti e rispondere ad alcune domande al telefono. Paese dalla marcatissima centralizzazione, la Francia concentra su Parigi e la regione Ile-de-France quasi il 20% della popolazione totale, facendone una delle metropoli più dense al mondo.