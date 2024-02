A Torino si testano i veicoli del futuro con 5G e 6G. Tra i partner del progetto Envelope: Teoresi, Links e Comune di Torino

Parte il progetto europeo Envelope, dove Teoresi, insieme a partner come il Comune di Torino con Torino City Lab, Links Foundation, Tim, Hpe e Nextworks avvieranno sperimentazioni delle tecnologie 5 e 6G applicate al settore della mobilità urbana del futuro per rendere i trasporti più intelligenti, autonomi e connessi. Si tratta di uno dei nuovi 27 progetti di ricerca, innovazione e sperimentazione finanziati da Smart Networks and Services Joint Undertaking. In questo progetto, Teoresi fornirà la propria esperienza nel campo automotive mettendo a disposizione due prototipi di auto a guida autonoma e connessa basati sul modello commerciale Xev YoYo, che circoleranno in uno spazio pubblico messo a disposizione dal Comune di Torino.

Le sperimentazioni riguarderanno la dimostrazione dell’utilizzo di mezzi autonomi come sensori in futuro diffusi e connessi per migliorare la sicurezza stradale, consentendo ad esempio di ricostruire in tempo reale le dinamiche di un eventuale incidente o di identificare modifiche all’ambiente circostante. Torino, sede di queste sperimentazioni, diventerà un polo tecnologico per le nuove soluzioni di tecnologie 5G e 6G applicate alle auto a guida autonoma e connessa, rendendosi protagonista nella ricerca di soluzioni e modelli utili a raggiungere gli obiettivi dell’Unione Europea per il 2030 in materia di ambiente, energia e clima.