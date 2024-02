Joe Biden, all’asta la sua auto personale. La Cadillac ATS-V che il presidente ha posseduto fra 2017 e 2020

Tra le auto possedute dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che è un appassionato di motori, il primo posto (per fascino e prestazioni) spetta alla Chevrolet Corvette verde del 1967, ancora nel suo garage. Ma un’asta online di Car&Bids - che chiuderà il prossimo 21 febbraio -ha fatto ora scoprire che Joseph Robinette Biden Jr, classe 1942 (questo il nome che compare sul certificato di immatricolazione) è stato il proprietario fra il 2017 e il 2020 di una potente Cadillac ATS-V V6 turbo da 464 Cv. L’ auto è stata acquistata da Biden, anzi presa in leasing, dalla storica concessionaria Cadillac di Wilmington, nel Delaware (vende queste auto da oltre 100 anni) poco dopo aver completato i suoi due mandati come vicepresidente di Barack Obama. Ed è rimasta nella sua disponibilità fino al 2020, cioè quando ha battuto Donald Trump per diventare il 46esimo presidente degli Stati Uniti.

L’esemplare in oggetto - che viene proposto all’asta online di Car&Bids con sole 15.900 miglia percorse - appartiene alla serie ATS-V ad alte prestazioni. È rifinita in Raven Black su interni Kona Brown, una specifica unica, secondo la documentazione costruita appositamente per Biden. Altri dettagli includono i cerchi CT4-V Blackwing da 18 pollici e il pacchetto di finiture Rennick Performance. Al momento le offerte per questa Cadillac davvero unica hanno raggiunto i 70mila dollari, ma c’è da ritenere che - visto lo stato e la documentazione allegata - questa vettura ‘executivè salga ancora di prezzo, per poi finire in qualche collezione o museo americano. La Cadillac ATS-V ex Biden proposta da Car&Bids non è l’unica auto un tempo posseduto da un presidente degli Stati Unit ad arrivare sul mercato quest’anno. A fine gennaio la Lamborghini Diablo VT del 1997 già posseduta da Donald Trump è passata di mano all’asta di Barrett-Jackson a Scottsdale per l’importante cifra di 1,7 milioni di dollari.