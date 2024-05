Autostrade per l’Italia, al via la sperimentazione d’illuminazione a “luce radente” tra innovazione e sostenibilità

Autostrade per l’Italia continua a puntare sull’innovazione e la sostenibilità con un nuovo progetto sperimentale che mira a migliorare la sicurezza stradale e il comfort degli automobilisti. Il Gruppo sarà impegnato a sperimentare una nuova tecnologia d’illuminazione a “luce radente” che sarà testata lungo la diramazione Roma Sud della A1, nello svincolo di Torrenova. Questa iniziativa è parte integrante del Piano di trasformazione del gruppo, che mette al centro innovazione, rigenerazione e sostenibilità.

Il progetto prevede l’installazione di un sistema di segnaletica attiva a “luce radente”, caratterizzato da 41 proiettori a LED montati direttamente sulla barriera stradale a una distanza di 4,5 metri e un’altezza di 0,9 cm da terra. Questa “guida ottica” evidenzia i contorni della strada, aiutando gli automobilisti a percorrere il tratto in modo più sicuro e confortevole. Gli apparecchi, con una potenza di 16W, sono stati posizionati all’interno della lama della barriera di sicurezza sulla rampa di accelerazione.

La sperimentazione mira a integrare questi sistemi a “luce radente” con l’illuminazione tradizionale a pali, migliorando la percezione visiva degli ostacoli, soprattutto in caso di condizioni meteorologiche avverse. L’obiettivo è quello di creare una segnaletica “attiva” che offra maggiori vantaggi agli utenti della rete autostradale. Sicurezza prima di tutto, inoltre tale sistema va’ di pari passo con la sostenibilità e le nuove tecnologie utilizzate per rendere le infrastrutture autostradali sempre più green.

Parallelamente a questo progetto, Autostrade per l’Italia sta portando avanti il Programma Mercury, dedicato all’ammodernamento degli impianti di illuminazione esterna. Il programma del “ralamping svincoli a led” prevede che entro giugno, verranno installati oltre 1.400 apparecchi di illuminazione a LED lungo le rampe di svincolo, sia di accelerazione che di decelerazione, e le aree di servizio riducendo, così, i consumi energetici di circa 160 MWh all’anno e le emissioni di CO2 di circa 40 tonnellate.

Nei prossimi mesi, anche la rete autostradale della Regione Lazio sarà coinvolta in un’ulteriore iniziativa di trasformazione tecnologica, ovvero il “servizio di efficientamento energetico degli imbocchi in galleria” che interesserà sei fornici entro la fine del 2024. Saranno installati oltre 500 apparecchi di illuminazione a LED con un sistema che regola l’intensità luminosa in base alle condizioni atmosferiche esterne, producendo un risparmio energetico di circa 150 MWh all’anno e migliorando il comfort alla guida degli utenti che quotidianamente percorrono la rete autostradale.

Questi progetti testimoniano l’impegno di Autostrade per l’Italia nel rendere le infrastrutture stradali più sicure e sostenibili. L’integrazione di tecnologie innovative, come la “luce radente”, e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione rappresentano passi significativi verso un futuro più verde e sicuro per tutti gli utenti della rete autostradale.