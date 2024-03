BYD, la mobilità ecologica guarda all’Europa. Il leader mondiale delle auto EV è entrato nel 2023 nella top ten delle vendite

È un marchio che non dice forse molto ai consumatori europei, ma Byd, il gruppo cinese che copre un terzo del mercato delle auto elettriche in Cina, ha tutta l’intenzione di diventare molto familiare anche nel vecchio continente. Il costruttore di Shenzhen, decimo più grande a livello globale con 3 milioni di unità vendute nel 2023 (+62% sul 2022), approfitta dell’appuntamento del Salone di Ginevra 2024 per farsi conoscere meglio e porta in anteprima europea i modelli full electric e ibridi plug-in con cui vuole conquistare l’automobilista più attento all’innovazione, all’ambiente e allo stile. E che non teme di passare da un brand nazionale a uno estero – come potrebbe capitare con Denza N7, Suv premium del sub-brand di Byd nato da una joint venture con la tedesca Mercedes-Benz.

Si tratta di una full-electric che unisce tecnologia avanzata (inclusa la batteria super-efficiente Blade) ed estetica; Byd le affianca a Ginevra Denza D9 (non un’anteprima, si è già vista l’anno scorso a Monaco), monovolume a 7 posti in stile limousine per i viaggi “di prestigio”, che in Europa sarà venduta sia come full electric (verso la fine del 2024) sia (probabilmente nel 2025) come ibrida plug-in, con la tecnologia specializzata Byd DM-i. La stessa tecnologia compare su un altro modello portato in anteprima europea a Ginevra, Byd Seal U DM-i con Super DM (Dual Mode), Suv ibrido plug-in di segmento D super-ecologico, perché il Dual Mode privilegia la guida elettrica e l’efficienza nei consumi. Sarà messa in vendita in Europa entro giugno.



La lineup esposta in Svizzera include la nuova Byd Tang, Suv elettrico a 7 posti completamente rivisto sia nel design che nelle prestazioni, estendendo l’autonomia fino a 530 chilometri nel ciclo Wltp e ampliando le funzioni di sicurezza (5 stelle di Euro Ncap). Anche qui, la messa in vendita in Europa è programmata per il secondo trimestre. L’astro in ascesa Byd ha infine voluto dare un saggio di quanto possa brillare nella costellazione dell’auto portando a Ginevra Yangwang U8, parte del suo sub-brand Yangwang di fascia altissima, esaltazione dell’innovazione su cui si fonda la proposta del costruttore, specialista dell’elettrico e delle batterie. Yangwang U8 ha prestazioni fuoristrada estreme, sistema di controllo intelligente della carrozzeria DiSus, 4 motori che controllano in modo indipendente la coppia sulle ruote e capacità di galleggiare sull’acqua. Ha debuttato in Cina lo scorso settembre con un prezzo di circa un milione di yuan; non c’è una data di lancio per l’Europa, ma l’affondo sul segmento super-premium è annunciato.