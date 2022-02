Car of the Year 2022, premiazione il 28 febbraio in diretta streaming. Verrà trasmesso sul sito del Salone di Ginevra

GINEVRA - La cerimonia di premiazione dell’ «Auto dell’anno 2022» si terrà il prossimo 28 febbraio e sarà trasmessa in diretta streaming alle 17:00 sul sito web del Salone di Ginevra (www.gims.swiss). I 61 membri della giuria di «The Car of the Year» provenienti da 23 Paesi dovranno incoronare la 59/ma vincitrice di uno dei premi più prestigiosi e ambiti nel mondo automobilistico. Le finaliste sono la Cupra Born, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Peugeot 308, la Renault Mégane E-Tech e la Škoda Enyaq iV. Sei di di queste auto sono completamente elettriche, con il settimo modello, la Peugeot 308, disponibile in versione benzina, diesel o ibrido plug-in. In versione full electric la Peugeot 308 arriverà nel 2023.

«Le sette finaliste - ha commentato Frank Janssen, presidente della giuria «The Car of the Year» - riflettono l’impressionante passaggio alle trasmissioni elettriche che si sta attualmente osservando nell’industria automobilistica». «Negli ultimi due anni abbiamo riscontrato un grande interesse per i live streaming - ha affermato da parte sua il CEO del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra, Sandro Mesquita -. Ecco perché, quest’anno, stiamo facendo tutto il possibile per organizzare di nuovo un’entusiasmante cerimonia di premiazione. Stiamo lavorando duramente per garantire che il prossimo Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra possa svolgersi nel 2023». Nell’albo d’oro l’ auto vincitrice succederà alla Toyota Yaris. Nel 2020 a primeggiare era stata la Peugeot 208 mentre nel 2019 era stata la Jaguar I-Pace.