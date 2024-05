Mercedes PureSpeed Concept: l’eleganza del passato incontra l’innovazione del futuro

MONTECARLO – Nella splendida cornice del Gran Premio di Formula 1 di Monaco, Mercedes-AMG ha svelato la PureSpeed Concept primo esemplare della serie limitata denominata "Mythos". Ispirata alle iconiche auto da corsa d'epoca e alle monoposto che hanno corso in Formula 1, la PureSpeed è una speedster a due posti scoperta in declinazione targa priva di tetto e parabrezza.

L’ultima creazione della Casa della Stella rappresenta una fusione perfetta tra un’estetica più classica con l’innovazione offerta dal mondo del Motorsport. Oltre a rendere omaggio alle vittorie che hanno reso grande il marchio tedesco, la PureSpeed è in grado di offrire un’esperienza di guida coinvolgente e senza compromessi. Con la serie Mythos, Mercedes-AMG punta a ridefinire i confini del lusso automobilistico, offrendo ai suoi clienti un pezzo di storia e una visione del futuro delle auto sportive.

Per progettare la PureSpeed Concept, i tecnici di Mercedes-AMG sono partiti dalla SL standard, mantenendo solo i fanali e pochi altri dettagli estetici. Il paraurti anteriore è stato completamente ridisegnato, abbandonando la tradizionale griglia Mercedes in favore di un design più lineare e aerodinamico. Non manca l’iconico logo AMG realizzato in bianco a contrasto con la griglia nera.

Uno degli elementi più distintivi è la rimozione del parabrezza, sostituito da una struttura di protezione per gli occupanti simile all'Halo delle attuali monoposto di Formula 1, abbinata a roll bar ispirati alla 300 SLR storica con cui Stirling Moss e Denis Jenkinson vinsero la Mille Miglia del 1955. La carrozzeria presenta una verniciatura cangiante che passa dal rosso Le Mans al grigio grafite, ispirata alle Mercedes vincitrici della Targa Florio del 1924, così come il numero 10 presente sui parafanghi anteriori.

La PureSpeed utilizza componenti dell'hypercar Mercedes-AMG One, con elementi aerodinamici in fibra di carbonio studiati per incrementare le prestazioni. Persino i copricerchi in carbonio sono stati progettati per ottimizzare il flusso d'aria intorno alle ruote e, al contempo, migliorare il raffreddamento dei freni.

Durante la presentazione, il presidente di Mercedes-AMG, Michael Schiebe, ha dichiarato: «Il Concept Mercedes-AMG PureSpeed offre un assaggio di quello che probabilmente è il modo più diretto di sperimentare le prestazioni e il piacere di guida. Una vettura estrema priva di tetto e parabrezza per coinvolgere chi sta alla guida e chi gli siede affianco senza filtri e con tutti i sensi. Come concetto del nostro primo veicolo Mythos, incarna il massimo livello di esclusività. Elementi di design come l'Halo creano inoltre una sensazione da Formula 1».

Non sono stati forniti dettagli sulla motorizzazione della PureSpeed, ma è probabile che tutti i 250 esemplari previsti saranno dotati del V8 biturbo da 4,0 litri della SL 63. Anche il prezzo non è stato rivelato ma, con ogni probabilità, rifletterà l’esclusività e il lusso di questa serie limitata.