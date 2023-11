Car of the Year 2024, ecco le sette finaliste: Bmw Serie 5, Kia Ev9, Peugeot 3008, Renault Scenic, Toyota C-HR, Volvo EX30 e Byd Seal

Dopo aver esaminato e valutato una lista di 28 modelli presenti nel mercato europeo, i 59 giornalisti specializzati di 22 Paesi che fanno parte della giuria del prestigioso premio Car of the Year hanno scelto le sette finaliste che parteciperanno alla fase conclusiva della manifestazione.

La short list - in cui non compare nessun modello italiano ma debutta un’auto cinese - comprende Bmw Serie 5, Byd Seal, Kia Ev9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR e Volvo EX30. Per conoscere il nome del modello a cui verrà attribuito il titolo di Car of the Year 2024 si dovrà attendere il 26 febbraio del prossimo anno, quando la cerimonia di premiazione tornerà a svolgersi nel tradizionale ambito del Geneva International Motor Show.