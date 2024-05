Byd venderà la berlina Seagull a meno di 20mila euro in Europa. Ha anche funzionalità da premium

Il produttore cinese Byd ha annunciato l'intenzione di introdurre la sua berlina Seagull in Europa il prossimo anno, che offre funzionalità premium come il controllo della velocità di crociera e la ricarica wireless del telefono ma viene venduta per meno di 10.000 dollari in Cina. Anche dopo le tariffe e le modifiche per soddisfare gli standard europei, i dirigenti della Byd si sono impegnati a vendere la Seagull per meno di 20.000 euro nel continente europeo. Lo riporta Bloomberg.