Concept Reply rende le postazioni di ricarica dei veicoli elettrici sempre più affidabili e sicure

In un contesto dove i trasporti sono sempre più orientati verso modelli di smart mobility e si assiste a una crescente diffusione delle stazioni di ricarica a supporto della mobilità elettrica, Concept Reply, azienda del gruppo Reply specializzata nell'innovazione IoT, grazie alle nuove funzionalità del suo Test Automation Framework aiuta gli operatori elettrici a garantire il corretto funzionamento dei sistemi di ricarica, che si trova generalmente all’aperto ed è maneggiato da una pluralità di soggetti, non necessariamente esperti. L’obiettivo è quello di evitare interruzioni e disservizi che costituiscono ancora oggi una delle principali criticità per i guidatori che adottano l’elettrico.

Il framework di Concept Reply assicura un monitoraggio a 360 gradi di tutti i punti di contatto interconnessi alla postazione di ricarica, come portali web, applicazioni mobile, stazioni e simulatori di veicoli elettrici con cui l’utente finale entra normalmente in contatto. Grazie alla validazione preventiva delle interazioni di tutto l’ecosistema di ricarica gli operatori del settore possono offrire sevizi sempre più affidabili e sicuri per gli utenti finali.

Le potenzialità del nuovo framework si basano su un mix di tecnologie che vedono l’integrazione di digital twin (letteralmente gemelli digitali), intelligenza artificiale e apprendimento automatico attraverso cui vengono condotti, da remoto, dei test sulle singole postazioni e le verifiche di interazione tra i vari dispositivi e componenti.