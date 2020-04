Mitsubishi Motors avvia la produzione di visiere per prevenire il contagio da Covid-19

ROMA – Nell'ambito delle azioni volte a contrastare il diffondersi del Coronavirus, soprattutto con la Fase 2 alle porte (che darà il via alla riapertura di numerose attività produttive), si registra una importante iniziativa del marchio Mitsubishi Motors Corporation, che ha deciso di iniziare a produrre visiere da fornire alle istituzioni mediche.

Produzione che è già iniziata nei vari stabilimenti – in quello di Okazaki in primis e nelle altre sedi – e prevede 1.500 pezzi in totale da donare a chi è in prima linea da mesi nella lotta al Covid-19. Mitsubishi ha donato forniture di questo articolo alla città di Okazaki e ad un ospedale di Minokamo City, nella Prefettura di Gifu, mentre prevede di donarne altre nella Prefettura di Okayama, dove si trova lo stabilimento di Mizushima.



Dunque, per impedire la diffusione del contagio del COVID-19, il gruppo Mitsubishi Motors Corporation continuerà ad utilizzare le sue strutture produttive e le competenze maturate per lo sviluppo e la fabbricazione di veicoli, collaborando contemporaneamente con le istituzioni governative nazionali e locali, oltre ad altre organizzazioni correlate in tutto il mondo.