Da Catl una batteria da 700 km di autonomia. Con la ricarica 4C promette energia per 400 km in 10 minuti

PECHINO - Come riporta carnewschina.com, Catl, già fornitore di Tesla, a metà agosto ha reso note le caratteristiche della nuova batteria al litio ferro fosfato denominata Shenxing, che verrà commercializzata nel primo trimestre del 2024. Si tratta di una batteria capace di adattarsi ad ogni genere di veicolo, che si avvale di un nuovo sistema di gestione, e presenta anche nuovo anodo in grafite, oltre ad una nuova formulazione dell’elettrolita. Con questa fonte di energia le auto elettriche potranno avere un’autonomia capace di arrivare fino a 700 km e con 10 minuti potranno effettuare una ricarica che corrisponde ad una percorrenza di 400 km di autonomia, visto che si tratterebbe, sempre secondo carnewschina.com, della prima batteria al litio ferro fosfato adatta alla ricarica 4C. Inoltre, Catl avrebbe risolto la problematica delle basse temperature con la batteria in questione che può essere caricata all’80% in 30 minuti, anche a -10°C. Il primo costruttore che usufruirà di questa batteria Shenxing sarà Avatr: una joint venture di Catl e Changan con la partecipazione di Huawei.