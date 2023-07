Esodo estivo, criticità per traffico il 4 e 11 agosto I consigli della Polizia Stradale

In vista degli spostamenti verso le località turistiche, anche di transito da e verso altri Paesi, Viabilità Italia ha predisposto il Piano esodo estivo. Tutti i documenti sono consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it. In particolare sono disponibili: il calendario con i bollini di traffico per il mese di agosto; le fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7,5t; l’elenco dei principali cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale a pedaggio; lo schema dei flussi di traffico nelle giornate critiche sulla rete autostradale; gli itinerari alternativi alle tratte autostradali; le aree geografiche ordinariamente oggetto di sorvolo da parte dei mezzi aerei della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri; una brochure informativa per coloro che utilizzeranno i treni per gli spostamenti. Riguardo ai bollini di traffico del mese di agosto, si prevedono in fase di esodo condizioni di traffico generalmente critico nel corso delle mattine di sabato 5 e sabato 12 agosto, soprattutto lungo le principali direttrici verso le località di villeggiatura.

Previsioni di traffico particolarmente intenso con possibili criticità già a partire dalle giornate di venerdì 4 e venerdì 11 agosto, con intensificazione nelle fasce pomeridiane. Fine settimana comunque molto intenso lungo la rete autostradale ed in particolare lungo la viabilità ordinaria in relazione agli spostamenti di breve raggio. Per quanto riguarda il controesodo, l’analisi dei dati di traffico fa presumere una distribuzione dei rientri in tutti i fine settimana del mese di agosto e nel primo fine settimana del mese di settembre, con criticità da bollino rosso in particolare lungo la viabilità ordinaria. Come di consueto, le società stradali ed autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana e lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di traffico più elevati, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, attuando, laddove la rimozione non sia tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione e garantire il maggior numero di corsie possibili.

Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico attese ed in atto. Si segnala inoltre che sul sito internet della Polizia di Stato è disponibile un decalogo di consigli per coloro che vorranno prendere a noleggio un caravan, al fine di viaggiare in sicurezza e non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di settore.