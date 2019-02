Ferrari: un Villeneuve torna a correre su una Rossa. Jacques con Fisichella sulla 488 nel GT endurance

ROMA - Torna il binomio leggendario Villeneuve-Ferrari. Jacques Villeneuve, grazie all'accordo con la Scuderia Baldini, sarà al volante della 488 GT3 nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Il figlio dell'indimenticato Gilles Villeneuve, Campione del Mondo F.1 1997, gareggerà nelle gare del tricolore ACI Sport riservato alle super car e con lui sulla 488 del Cavallino ci saranno anche Giancarlo Fisichella e Stefano Gai. "Fisico" già nel 2018 è stato tra i principali protagonisti del Gran Turismo Italiano.



Due ex driver di Formula 1 ed il pilota milanese già Campione GT Italiano nel 2016, per tre volte vincitore del Ferrari Challenge e con esaltanti prestazione anche nelle serie internazionali. La Ferrari 488 avrà il numero 27, un mito per la Rossa di Maranello, lo stesso con cui correva proprio il padre di Jaques Villeneuve e faceva impazzire di gioia i cuori ferraristi con i suoi indimenticabili sorpassi.