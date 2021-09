Ford Mustang March-E, prima elettrica promossa dalla Polizia. Ha superato tutti i severi test della Michigan State Police

L'auto della Polizia Ford Pro derivata dal suv Ford Mustang March-E model year 2021 è il primo veicolo totalmente elettrico ad aver superato i rigorosi test di valutazione della State Police del Michigan. I test includevano accelerazione, l velocità massima, frenata e inseguimento ad alta velocità, nonché le caratteristiche di gestione della risposta alle emergenze. La Polizia di Stato del Michigan è una delle due forze dell'ordine che ogni anno negli Usa testano i nuovi veicoli con specifiche per questo praticole impiego polizia dell'anno modello e pubblicano i risultati per l'uso da parte delle agenzie a livello nazionale.

"Il fatto che la Mustang Mach-E abbia superato con successo l'estenuante test della Polizia di Stato del Michigan - ha affermato Ted Cannis, CEO di Ford Pro - dimostra che Ford è in grado di costruire veicoli elettrici capaci, resistenti e affidabili anche per i lavori più impegnativi. Comprendiamo le esigenze dei nostri clienti commerciali e ci impegniamo a sbloccare nuove opportunità di elettrificazione per loro". Ford Pro ha presentato la Police Car completamente elettrica per i test nella valutazione dell'anno modello 2022 della Polizia di Stato del Michigan gli scorsi 18 e 20 settembre, ma il dettaglio dei risultati per i veicoli testati saranno pubblicati sul sto web più avanti in autunno.