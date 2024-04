Ford PartsPlus, oltre 20mila autoriparatori hanno scelto l’efficienza del servizio ricambi Ford

ROMA – A un solo anno dal lancio in Italia, Ford PartsPlus è diventata una realtà consolidata nel settore delle autoriparazioni. In continua espansione, oggi la rete conta 20 centri operativi su tutto il territorio nazionale, con 300 persone che ogni giorno lavorano per lo stoccaggio dei ricambi Ford, Motorcraft e Omnicraft. Tale piattaforma ha riscosso subito un enorme successo tanto che in pochi mesi sono più di 20.000 gli autoriparatori che si affidando a tale servizio.

Sempre più attenta al comparto dei ricambi, Ford ha deciso di investire in prima persona in questo mercato debuttando nel Regno Unito nel 2018. Sulla scia del successo ottenuto oltremanica, il colosso di Detroit lo scorso anno ha replicato il servizio anche in Italia. Alla base di tutto questo c’è un’impostazione di business, con nuovi processi e una rinnovata organizzazione, che permette al marchio americano di essere coinvolto direttamente nel settore dei ricambi delle auto.

La marcia in più del servizio PartsPlus è dato dalla rete dei suoi Centri, pensata prestando particolare attenzione alla copertura territoriale, oltre alla conoscenza e alle caratteristiche del business locale. Ogni regione italiana si differenzia per tipologia e anzianità del parco circolante, per questo la presenza diffusa sul territorio è un punto cardine dell’offerta Ford. Gli autoriparatori possono, inoltre, usufruire di consulenza e supporto tecnico da parte degli esperti del settore sia direttamente presso il centro di riferimento che tramite remoto, telefonicamente o via mail.

Ogni Centro PartsPlus dispone di un ampio magazzino con ricambi originali Ford e Motorcraft. Inoltre, con la linea OmniCraft, il marchio dell’Ovale Blu è in grado di offrire anche ricambi non Ford. Gli operatori del settore avranno accesso anche a lubrificanti e materiali di consumo per ogni tipologia di veicolo. Oltre ai prezzi competitivi e dedicati, a fare la differenza è un canale di approvvigionamento affidabile e veloce.

Gli ordini sono gestiti mediante una warehouse sviluppata da Keyloop Italia. In collaborazione con AsConAuto, che raggruppa 27 consorzi, 421 mezzi e 131 promoter in tutto il territorio nazionale, le parti di ricambio sono affidare a un servizio di consegna affidabile e professionale. Tramite un software all’avanguardia, in grado di dialogare con scanner e sistemi di telefonia integrata, la gestione, la preparazione e la consegna è ancora più rapida e precisa. Inoltre i 20 Centri sono collegati tra loro per facilitare lo scambio dei pezzi di ricambi.

Gli oltre 20.000 clienti registrati al servizio PartsPlus con un account commerciale possono usufruire di sconti, promozioni e offerte dedicate. Infine un controllo centralizzato del credito, con 14 operatori dedicati, consente ai clienti diverse tipologie di pagamento.

Alessio Franco, Direttore PartsPlus Italia, ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi di questo nuovo modello di business. In poco meno di un anno tutta la nostra organizzazione in Italia ha dimostrato come si possano raggiungere traguardi importanti con metodo, pianificazione e dedizione al lavoro. Ringraziamo i 20.000 clienti che hanno già scelto PartsPlus e ci auguriamo di migliorare ogni giorno garantendo servizi di qualità agli autoriparatori e indirettamente a tutti coloro che guidano una vettura o un veicolo commerciale Ford, scegliendo ricambi originali per le loro riparazioni».