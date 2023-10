I ”cavalli” BMW con AC Milan alla prova dell’ippodromo. Consegnata alla squadra flotta di 45 vetture per la stagione 2023/2024

MILANO - Non solo un test drive ma un vero e proprio percorso alla scoperta della guida sportiva sostenibile, è quello alcuni giocatori del Milan hanno potuto sperimentare all’Ippodromo Snai di Milano. L’occasione è stata quella consegna ufficiale alla società della flotta di 45 vetture per la stagione 2023/2024, tra la valorizzazione del piacere di guida e un occhio di riguardo alla sicurezza stradale. Per un pomeriggio, all’ombra del destriero di Leonardo da Vinci, i cavali che sono scesi in pista sono stati quelli di Bmw i7, i5 e iX, che hanno corso sulla pista di trotto dell’ippodromo.

Alla guida si sono messi alla prova campioni come Olivier Giroud, Theo Hernandez, Simon Kjaer, Pierre Kalulu e Yacine Adli. Accanto a loro i piloti della scuola di guida sicura GuidarePilotare di Siegfied Stohr, per dare consigli, spiegare i concetti della guida sicura e assicurare lo svolgimento della giornata in massima sicurezza. «È stato davvero un momento emozionante e speciale - ha commentato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - e la consegna delle 45 auto, con targa personalizzata per ciascun giocatore, è stata fatta ai piedi del cavallo leonardesco, un simbolo della città di Milano.

La parte dinamica, invece, si è svolta su una delle piste da corsa più selettive al mondo per le corse dei cavalli. E quale migliore occasione per mettere alla prova i cavalli della gamma elettrica BMW?» Le performance delle vetture elettriche della gamma Bmw sono state scelte per testimoniare come il piacere di guidare rappresenti una caratteristica della marca a prescindere dal tipo di alimentazione scelta, inclusa quella elettrica. Le già conosciute iX e i7 sono state affiancate per l’occasione dalla nuova i5, che debutterà in concessionaria il 21 ottobre insieme all’intera gamma della nuova Serie 5.