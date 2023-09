Jaguar, l’erede della XJ sarà una grande ammiraglia luxury. Il progetto è di posizionarla come rivale di Bentley Mulsanne

L’arrivo nello scorso luglio di Adrian Mardell in JLR come ceo, dopo che dal dicembre 2022 aveva ricoperto questa carica ad interim per sostituire Thierry Bolloré, sta rivoluzionando alcune strategie e alcuni programmi. Con un focus specifico per quelli dedicati a Jaguar che è il brand più debole del Gruppo a livello di risultati. È il caso dell’ammiraglia XJ di cui nel 2019 era stato annunciato uno sviluppo in chiave esclusivamente elettrica, modello poi stoppato nel 2020 e subito dopo cancellato dai programmi aziendali. Ora però il magazine britannico Autocar svela che l’ipotesi di un nuovo modello top di gamma è stato reinserito nella strategia Reimagine di JLR che incentrata sulla sostenibilità, su un impatto sociale positivo ma anche sul “lusso moderno”. Proprio il positivo andamento globale del segmento luxury e probabilmente le pressioni della qualificata clientela di XJ nel Regno Unito - tra cui Royal family e Governo - potrebbero aver spinto Mardell ad accelerare il programma per un’erede dell’ammiraglia del Giaguaro ‘più grande e più lussuosà.

Un salto di posizionamento che dovrebbe permetterle di competere in questo segmento elitario con Bentley Mulsanne. Secondo quanto riportato da Autocar (che ha ricostruito con due rendering il possibile aspetto della nuova Jaguar) questo modello non assomiglierà per niente a una XJ in quanto ‘adotterà un design radicalmente minimalista con una silhouette bassa definita da superfici affilate e proporzioni generosè. La futura Jaguar top di gamma potrebbe avere un lungo cofano, gruppi ottici sottili e una ‘un frontale con griglia non funzionale che diventerà il nuovo volto delle auto del brand’ previsto - com’è noto - per diventare solo elettrico. Altri punti salienti includono ruote da 22 pollici e il tetto con effetto di ‘galleggiamentò grazie ai montanti e ai cristalli laterali oscurati. Per questo nuovo modello di segmento top potrebbe essere utilizzata la nuova Jaguar Electric Architecture con doppio motore per complessivi 456 Cv e trazione integrale. L autonomia, per restare nelle ipotesi, potrebbe essere compresa tra 620 e 764 km.