JLR, ecco la nuova identità del Gruppo Jaguar Land Rover. E nei prossimi 5 anni investiti 15 miliardi di sterline

Da giugno 2023 ha cambiato identità il Gruppo Jaguar Land Rover, storica azienda inglese controllata dall’indiana Tata Motors. Ora si chiama JLR e include 4 famiglie di veicoli: agli storici marchi Jaguar e Range Rover si uniscono Defender e Discovery. Land Rover non scompare del tutto, rimanendo brand identificativo ben visibile sui veicoli, sulle piattaforme online e nei siti di vendita. Jaguar è l’unico di questi marchi che ad oggi propone un’auto full electric, la I-Pace, ma prima della fine del decennio produrrà solo auto a zero emissioni, ed entro il 2039 tutto il gruppo si adeguerà.

Nei prossimi 5 anni investiti 15 miliardi di sterline. E’ di 15 miliardi di sterline in 5 anni l’investimento di JLR per industrializzazione, sviluppo di programmi per i veicoli, tecnologie digitali, guida autonoma, intelligenza artificiale e formazione del personale. Lo stabilimento di Halewood, nel Merseyside, produrrà solo auto elettriche, e l’Engine Manufacturing Centre di Wolverhampton sarà rinominato Electric Propulsion Manufacturing Centre. Entro fine anno i pre-ordini per la prima Range Rover full electric. Intanto è stato ufficializzato che la prima delle tre Jaguar elettriche Modern Luxury sarà una 4 porte GT costruita a Solihull.

Progetto E-ducation 2.0 per sensibilizzare i ragazzi alla sostenibilità. La filiazione italiana di JLR ha dato il via, dall’aprile scorso, al progetto E-ducation nella versione 2.0: un’iniziativa nata per sensibilizzare le nuove generazioni al cambiamento di pensiero a favore di un futuro sostenibile. Al centro del programma un progetto didattico innovativo, realizzato da LifeGate, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sono circa 400 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado coinvolti nel programma, distribuiti in 5 città italiane (Roma, Milano, Torino, Firenze e Verona).