Maserati, si chiamerà MCXtrema la nuova supersportiva del Tridente. Prodotta in 62 esemplari, non è omologata per la strada

MODENA - In occasione del The Quail, il 18 agosto, durante la prestigiosa Monterey car week 2023, sarà svelata la Maserati da pista più potente, denominata MCXtrema, capace di esprimere 740 CV. Si tratta della vettura, non omologata per l’uso stradale che, fino ad oggi, è stata indicata dal nome in codice di ‘Project24’. La sua demonazione, omaggio alla MC20 che funge da base, rappresenta anche un richiamo alla forte eredità sportiva di Maserati Corse, ed al concetto di prodotto assolutamente estremo.

Unica ed esclusiva, questa supercar pensata per la guida estrema, e per differenziarsi totalmente da quanto fatto fino a questo momento, verrà realizzata in 62 esemplari già tutti esauriti. È una creazione dedicata all’eccellenza tra i gentleman drivers, ed agli appassionati di auto da corsa; pronta a sfidare i circuiti di tutto il mondo in sessioni di test privati, e forte di un design all’altezza delle sua performance.