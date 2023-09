Mercedes, il concept CLA Class mostra la strada della futura famiglia di veicoli elettrici efficienti, connessi e sostenibili

In occasione dello IAA Mobility 2023 di Monaco di Baviera, Mercedes-Benz ha presentato il Concept CLA Class. Nell’era dell’elettrificazione e della digitalizzazione, la futura famiglia di veicoli compatti ed elettrici della Casa della Stella a Tre Punte apre le porte ad una nuova gamma di veicoli efficienti, connessi e sostenibili. Riflettori dunque puntati sul Concept CLA Class, una futuristica quanto elegante berlina a zero emissioni che nasce sulla piattaforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). Concept CLA Class ha un’autonomia di oltre 750 chilometri e un consumo energetico di soli 12 kWh per 100 chilometri, una quattro porte completamente nuova che offre una panoramica della prima famiglia di auto elettriche di Mercedes-Benz sviluppate partendo da zero e che rappresentano un ulteriore tassello verso l’ambiziosa strategia “Ambition 2039”, programma che sancirà il raggiungimento della neutralità netta delle emissioni di anidride carbonica lungo l’intera catena del valore della sua flotta di veicoli nel 2039.

Quattro nuovi modelli che nasceranno tutti sull’architettura modulare MMA, una piattaforma elettrica progettata per una nuova famiglia di veicoli, tutti progettati secondo la filosofia Mercedes-Benz “real life safety”, auto innovative e sicure che perseguono la visione di una guida senza incidenti. Il Concept CLA Class è dotato anche del sistema operativo MB.OS, un’interfaccia utente che grazie al Superscreen MBUX, display presente sulla Vision EQXX, incorpora una grafica avanzata in tempo reale. Tecnologia, sicurezza ma anche e soprattutto sostenibilità perché il Concept CLA Class è realizzato con materiali sostenibili sia per quanto concerne la sua struttura sia per gli interni, dall’acciaio quasi CO2 free all’alluminio CO2 reduced fino ai rivestimenti in pelle e prodotti lavorati in modo sostenibile, le finiture interne sono interamente realizzate con la carta. L’utilizzo della piattaforma MMA ha consentito l’impiego di una batteria al fosfato di litio e ferro dal volume complessivamente ridotto. I moduli delle celle per la prima volta sono tenuti in posizione da adesivi anziché da viti, soluzione che ha permesso di ottenere una struttura non solo più leggera rispetto ad una analoga configurazione convenzionale ma anche una maggiore rigidità che offre innegabili vantaggi in caso di incidente.

Markus Schäfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer: “La tecnologia alla base del Concept CLA Class rappresenta un approccio completamente nuovo per Mercedes-Benz e incorpora molti insegnamenti del nostro innovativo programma tecnologico VISION EQXX. Ad esempio, i nostri ingegneri hanno massimizzato l’efficienza riducendo le perdite nel suo sistema di trazione elettrica a 800 V. Inoltre, presenta un’innovativa chimica delle celle delle batterie e un elevato livello di integrazione che consente un’eccellente densità energetica. Sono certo che la nostra piattaforma MMA ci consentirà di offrire ai nostri clienti in questo segmento di mercato una combinazione di prestazioni, sostenibilità, sicurezza e comfort che definisce la categoria, abbinata a un’esperienza digitale eccezionale”. La configurazione a 800 V richiede anche un minor raffreddamento e consente una ricarica ad alta potenza da 250 kW in corrente continua per un’autonomia fino a 400 km in soli 15 minuti. Una batteria che consente lunghe percorrenze, che alimenta una nuova Electric Drive Unit MB.EDU ad alta efficienza, composta da un motore, trasmissione ed elettronica di potenza, il tutto interamente realizzato da Mercedes-Benz. Il motore elettrico a eccitazione permanente ha una potenza di 175 kW ed è abbinato a una trasmissione a due velocità, il suo peso è inferiore a 110 kg.

Potente ma anche efficiente, il Concept CLA Class ha un’elevatissima efficienza energetica, fino al 93% della batteria, un risultato reso possibile dalla minimizzazione delle perdite di energia lungo tutto il sistema. La Casa della Stella a Tre Punte mira alla creazione di un sistema efficiente che consente una ottimizzazione delle risorse in ogni situazione, Concept CLA Class è dotato di ricarica bidirezionale, ciò significa che quando viene collegato a una stazione di ricarica bidirezionale in corrente continua, riesce a immagazzinare energia per poi utilizzarla successivamente. La tecnologia V2G (Vehicle-to-grid) e la V2H (Vehicle-ho-Home) consente di ricaricare dispositivi elettronici esterni ma anche di bilanciare picchi e cali della rete elettrica e persino di scambiare elettricità verde sul mercato aperto. In tutti i casi la tecnologia della ricarica bidirezionale assicura che il veicolo disponga di una carica di energia tale da soddisfare le esigenze del cliente agli orari di partenza programmati.