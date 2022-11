Mustang Mach-E, al via test drive di 48 ore. Iscritti sul sito Ford Italia potranno provare il Suv elettrico nella quotidianità

Con il “2Day Drive Mustang Mach-E” Ford lancia un programma di test esteso per il suo Suv cento per cento elettrico. Il programma è quello pensato per due giornate alle prese con una nuova mobilità, più sostenibile e connessa, che permetterà di provare la Mustang con la “spina” nella propria quotidianità per 48 ore. L’iniziativa è attiva su tutto il territorio italiano e consente ai partecipanti di conoscere da vicino tutti le caratteristiche della guida a zero emissioni di Mustang Mach-E. Per prendere parte al programma di prova, basta compilare il form di iscrizione, disponibile sul sito Ford Italia.

Una volta inviata la richiesta, gli iscritti saranno ricontattati da Ford per un appuntamento presso il concessionario più vicino per il ritiro della vettura e l’avvio del test drive. Al momento della consegna delle chiavi, uno specialista Mustang Mach-E provvederà a fornire ai tutti i consigli utili su modalità di ricarica, sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di bordo. Al termine della prova, i partecipanti avranno poi modo di scoprire le soluzioni di mobilità elettrica e di ricarica più adatte alle loro esigenze. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far provare la vettura elettrica nella quotidianità, testando tutti i benefici legati alla guida di un’ auto a zero emissioni in città, dall’accesso alle zone a traffico limitato al parcheggio gratuito (a seconda delle disposizioni comunali), oltre al comfort di bordo e la connettività.