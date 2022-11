Nissan X-Trail, il crossover elettrificato è anche per sette. Ha sofisticata meccanica ibrida e trazione integrale

Design profondamente rivisitato, tecnologia ibrida d’avanguardia e-POWER, trazione a due o quattro ruote motrici (4-ORCE), interni di classe premium (a 5 o 7 posti), dotazioni ultracomplete in funzione del comfort e della sicurezza. Che cos’altro dovevano fare in casa Nissan per rinnovare, dopo 20 anni e 7 milioni di unità vendute, l’X-Trail, fratello maggiore del Qashqai con cui condivide la piattaforma CMF-C?

Presentato a inizio settembre, il Suv della Casa giapponese è disponibile in Italia con prezzi a partire da 38.080 euro, che tuttavia possono aumentare fino a 50.970 ovemai si acceda alla versione con la maggiore abitabilità, con trazione integrale e con le dotazioni ultracomplete degli allestimenti top di gamma.

L’X-Trail è l’unico SUV elettrificato disponibile sul mercato con l’opzione 7 posti: un plus riservato a famiglie numerose, a meno che i figli non siano più alti di un metro e 60 (altezza massima consigliabile per occupare la terza fila di sedili). Nella configurazione “normale” a 5 posti, invece, l’esclusività riguarda la capacità di carico, che raggiunge i 585 litri, ampliabili fino a 1.396.

Per la realizzazione della scocca gli ingegneri giapponesi hanno optato per materiali più leggeri: per la prima volta il portellone posteriore è in materiale composito, mentre sono in alluminio portiere, parafanghi anteriori e cofano. Esternamente l’auto si segnala per un design profondamente aggiornato, con forme meno squadrate e più fluide, di bell’aspetto ma anche utili a migliorare l’aerodinamica. Il frontale è impreziosito da gruppi ottici che seguono la linea del cofano e la griglia attiva V-Motion contribuisce a regolare il flusso d’aria nel vano motore. Altri dettagli non secondari sono il tetto flottante, tipico del design Nissan, e – nascosto alla vista – il sottoscocca carenato.

Il piacevole aspetto e l’eleganza della linea trovano ampio riscontro negli interni (vedi altro articolo), ma ciò che distingue il nuovo SUV giapponese sono soprattutto le due esclusive tecnologie e-Power ed e-4ORCE, decisive per portare avanti il piano di elettrificazione Ambition 2030 di Nissan, che prevede l'arrivo di 23 nuovi modelli elettrificati entro la fine del decennio.

L’e-POWER è l’innovativo sistema ibrido senza spina brevettato dalla Casa di Nagoya per abbattere le emissioni. Un sistema sofisticato, che prevede l’impiego di un motore elettrico da 204 cv (150 kW) come unico propulsore abilitato a muovere l’auto. Ciò avviene approvvigionandosi dell’energia elettrica prodotta a bordo della vettura da un motore turbo benzina 3 cilindri da 1,5 litri che fa da generatore. Il sistema non prevede dunque ricariche alla spina, come sulle ibride plug-in, e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina. Più in dettaglio: l’energia prodotta dal motore termico va all’inverter e da questo può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. In nessun caso la potenza del motore a benzina viene trasmessa direttamente alle ruote e tutto è regolato da una sofisticata unità di controllo che ottimizza i flussi di energia sulla base di una serie di parametri, tra cui lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e la richiesta di forza motrice.

Viaggiando a bassa velocità, l’energia prodotta dal motore termico va in parte al motore elettrico e in parte alla batteria, e quando quest’ultima è completamente carica il motore termico si spegne e la macchina viene mossa esclusivamente dalla carica della batteria.

Sofisticato è anche il sistema di trazione integrale e-4ORCE, che si avvale della tecnologia più avanzata di Nissan, pensata per essere abbinata a propulsori elettrificati. Qui i motori elettrici sono due, uno per ogni asse, e sono gestiti da un sistema che regola la forza motrice e l’azione frenante sulle singole ruote, per garantire sicurezza, controllo e comfort di marcia su ogni tracciato e in ogni condizione. La potenza totale sale da 204 a 213 cv (157 kW), con motore posteriore da 128 cv (94 kW). In questo caso la forza motrice reagisce ai cambi di aderenza 10.000 volte più velocemente rispetto a un sistema 4WD meccanico tradizionale. Inoltre la costante ridistribuzione della coppia, il bilanciamento dei pesi fra i due assi e la frenata rigenerativa anche sul motore posteriore garantiscono massima maneggevolezza e minimi fenomeni di beccheggio e rollio. Stupefacente l’accelerazione: 7 secondi per passare da 0 a 100 km/h, mentre la velocità massima è di 180 km/h (170 sul meno potente modello a due ruote motrici).

Sull’X-Trail debutta inoltre l’e-Pedal Step, tecnologia già presente su altri modelli elettrificati Nissan, che permette di accelerare e rallentare utilizzando esclusivamente il pedale dell’acceleratore. E nuovo è anche il Pro-Pilot Assist con Navi-link, ultima generazione del sistema di assistenza alla guida progettato per regolare in automatico velocità, accelerazione, frenata, per ridurre l’affaticamento e lo stress al volante e aumentare la sicurezza anche attraverso il controllo del mantenimento di corsia, la sorveglianza degli angoli ciechi e la capacità di intervenire per evitare incidenti in retromarcia in uscita dai parcheggi. In materia di sicurezza risulta apprezzabile anche la frenata d’emergenza, ora con funzione predittiva: collegato alla navigazione, il sistema riduce la velocità automaticamente in alcune circostanze, per esempio quando ci si appresta ad affrontare curve più strette. Insomma, tutto ciò che fa di un’auto moderna, di ultima generazione, un concentrato d’innovazione che non teme confronti.