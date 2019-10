Juke atto secondo, tecnologica e sicura. La nuova generazione del crossover Nissan è un passo nel futuro

MILANO - Tra le tante caratteristiche inedite che il cambio di generazione ha regalato allo Juke, l’evoluzione tecnologica riveste un’importanza particolare. Non a caso i manager del costruttore giapponese nel corso dell’anteprima europea celebrata nei cinque eventi contemporanei (organizzati probabilmente anche allo scopo di compensare la rinuncia a una vetrina di indubbio impatto mediatico come il Salone di Francoforte) lo hanno definito «la Nissan più connessa di sempre».



In realtà, pur se la connettività è di ottimo livello e la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay permette di integrare nella vettura il proprio smartphone, gestendone le funzioni attraverso le familiari icone riprodotte sul display flottante da 8 pollici che svetta al centro della plancia, le risorse tecnologiche del nuovo crossover compatto giapponese non si fermano qui. Le ricadute dai modelli Nissan di fascia più alta lo hanno arricchito di un ventaglio di risorse evolute al servizio della sicurezza, del comfort e dell’assistenza alla guida difficilmente riscontrabile tra le vetture della stessa categoria, offrendo un esempio di quella «Nissan intelligent mobility» nella quale il costruttore nipponico sintetizza la sua visione del futuro della mobilità individuale.

Un’intelligenza che si ritrova nella definizione di numerosi dispositivi disponibili di serie o come optional a pagamento, dalla frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti al mantenimento della corsia di marcia, dal rilevamento posteriore di eventuali ostacoli in movimento al monitoraggio dell’angolo cieco arricchito con una funzione nella quale non ci siamo mai imbattuti in precedenza, almeno nel caso di vetture di questa categoria.



Il sistema infatti non solo segnala il sopraggiungere di un veicolo non visibile nel retrovisore, ma qualora il conducente accenni una manovra potenzialmente pericolosa (per esempio un tentativo di sorpasso nel momento sbagliato) corregge automaticamente la rotta, riportando l’auto al centro della carreggiata di competenza.

In attesa di valutarne caratteristiche e comportamento nei test su strada previsti prima dell’arrivo sul mercato, l’identikit del nuovo Juke definisce un prodotto perfettamente in linea con la filosofia di un’azienda che Mamoru Aoki, vice presidente responsabile del Design in Nissan Europe, ritiene «molto interessante per la capacità di mettere sempre in discussione quello che il mercato ritiene normale. Siamo pionieri sia per l’approccio progettuale, sia per le tecnologie con cui equipaggiamo i nostri veicoli».