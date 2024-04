Porsche Italia è mobility partner del varo del nuovo AC75 di Luna Rossa Prada Pirelli

Nel quartier generale di Cagliari, Luna Rossa Prada Pirelli ha presentato il nuovo monoscafo foiling AC75, barca con cui il team italiano parteciperà alle regate della 37ª Coppa America, in programma da agosto ad ottobre a Barcellona (Spagna).

Porsche Italia ha preso parte all’evento in qualità di mobility partner con una flotta delle ultime novità della gamma elettrica e ibrida della Casa di Stoccarda, composta dalle nuove Porsche Taycan, Cayenne e Panamera, che hanno accompagnato gli ospiti e i rappresentanti dei media presso la base operativa del team al molo Ichnusa. Le vetture erano tutte equipaggiate Pirelli, co-title sponsor del team Luna Rossa, con pneumatici P Zero, anche in versione Elect sulle Porsche Taycan.

Una collaborazione che, non solo testimonia l'impegno di Porsche Italia nel fornire esperienze esclusive, ma sottolinea anche l'attenzione della casa automobilistica nei confronti di soluzioni di mobilità sportive e sostenibili. Come mobility partner del varo di Luna Rossa Prada Pirelli, team velico d’eccellenza a livello internazionale, Porsche ribadisce il proprio impegno verso la sostenibilità, promuovendo attivamente l'adozione di tecnologie a zero emissioni nel mondo dello sport e oltre.