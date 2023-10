Quarant’anni di successi firmati Audi Sport. Il 14 ottobre evento speciale all’ Audi Forum di Neckarsulm

Quattro decenni di innovazione e successi conquistati sul campo per Audi Sport GmbH, divisione sportiva della casa dei quattro anelli che proprio oggi festeggia i suoi primi 40 anni. Per la divisione, nata con il nome di quattro GmbH, le celebrazioni sono cominciate a inizio estate, in occasione della 24 Ore del Nürburgring, davanti a 235mila spettatori. Sabato 14 ottobre, invece, presso l’ Audi Forum di Neckarsulm, si terrà un evento esclusivo con approfondimenti su prodotti e successi Audi Sport, compreso quello che, dal 2018, vede Audi Sport detenere in Italia il primato tra i marchi premium high performance con una quota di mercato che, nel 2023, sfiora il 35%. Esattamente 40 anni fa, il 10 ottobre 1983, Audi Sport GmbH, nasceva con il nome di quattro GmbH, che per Audi, insieme al simbolo del rombo rosso, significa prestazioni, prestigio ed esclusività, senza rinunciare alla fruibilità quotidiana.

Nell’ultimo decennio, Audi Sport ha prodotto oltre 250.000 vetture e ha conquistato 400 titoli sportivi. Ai trionfi nel Motorsport si accompagnano i successi commerciali. Nel 2022, la divisione sportiva dei quattro anelli ha stabilito il record di vendite nel mondo con 45.515 vetture, con portfolio di 16 modelli, dalla compatta Rs 3 Sportback fino al Suv high-end Rs Q8, passando per la supersportiva R8 e la granturismo elettrica Rs e-tron Gt. Audi Sport è attualmente impegnata in quattro aree di business. Allo sviluppo e alla produzione di modelli ad alte prestazioni si affiancano infatti la gestione dei programmi sportivi ufficiali Audi e dei clienti privati, la personalizzazione dei veicoli Audi exclusive e la commercializzazione dei prodotti lifestyle. Il 14 ottobre 2023 il pubblico potrà assistere a un evento esclusivo presso l’ Audi Forum di Neckarsulm.

Gli esperti di Audi Sport GmbH e Audi Ag forniranno a clienti e appassionarti informazioni dettagliate in merito ai prodotti e ai programmi sportivi. Membri della famiglia Audi Sport entreranno poi nei dettagli dello sviluppo e della realizzazione dei modelli high performance dei quattro anelli. Non mancherà nemmeno la mostra ‘40 anni di Audi Sport - Il fascino incontra le prestazionì che offrirà una panoramica completa della storia della divisione sportiva Audi.