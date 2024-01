Rc auto, oscurati 5 siti web con servizi assicurativi abusivi. Ivass, in sezione “Difendiamoci dalle truffe” gli indirizzi

Ivass ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa esercitata tramite i seguenti 5 siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi. È quanto si legge in una nota. I siti in questione sono: assi-como.com; sorrentino-broker.online; www.agenziarestelli.it; www.assicurazioneora.com; www.assicuramarra.com. Le attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano sono in corso, prosegue a nota. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. Gli ordini di cessazione dell’attività abusiva tramite i 5 siti sono pubblicati nella sezione «Difendiamoci dalle truffe» del sito dell’Ivass che ribadisce agli utenti la raccomandazione di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via Internet, telefono o messaggistica veloce (ad esempio, WhatsApp), soprattutto se relative a polizze r.c. auto di durata temporanea.