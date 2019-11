Rc auto, premio medio si attesta a 337 euro nel 2018. In calo dell’1,7%

ROMA - Il premio medio della Rc auto nel 2018 è stato di 337 euro, in flessione dell’1,7% rispetto al 2017. Nel 2018, il comparto auto (r.c. auto e garanzie accessorie non obbligatorie) ha raccolto 16.219 milioni di euro di premi pari al 49% del totale dei rami danni. Lo indica l’Ivass nel bollettino statistico dell’attività assicurativa del comparto auto nel periodo 2013-2018. Di seguito il dettaglio dei principali dati: rami r.c. auto e natanti: Le 42 imprese del settore hanno raccolto 13.252 milioni di euro, confermando una sostanziale stabilità rispetto al 2017, dopo 6 anni di flessione. Gli autoveicoli assicurati nel 2018 sono stati 39,3 milioni (+0,4% rispetto al 2017).

L’utile del ramo, che deriva anche dall’attività finanziaria e dalla riassicurazione passiva, è stato di 459 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 696 del 2017; il numero di sinistri denunciati con seguito è stato di circa 2.134 migliaia (-2,3% rispetto al 2017); il pagamento medio per sinistro è stato di 2.566 euro in aumento del 4,4% rispetto al 2013; il premio medio per polizza emessa si è attestato a 337 euro, in flessione rispetto al 2017 (-1,7% considerando l’inflazione). Ramo Corpi di veicoli terrestri: le 47 imprese del settore hanno raccolto 2.967 milioni di premi (+5,9% sul 2017), confermando il trend positivo iniziato nel 2015. Il numero di veicoli assicurati nel 2018 è stato pari a 19,7 milioni (+4,4% rispetto al 2017); l’utile del ramo è stato di 219 milioni di euro, in crescita rispetto al 2017; il numero di sinistri è stato di circa 1.133 migliaia in netto aumento rispetto al 2017 (+5%); il pagamento medio per sinistro è stato di 1.401 euro in crescita dell’1,7% rispetto al 2013; il premio medio per polizza emessa è stato di 150 euro, stabile rispetto al 2017.