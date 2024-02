Red Bull RB17, avrà l’urlo del V10 aspirato: 1200 cv peso di 900 kg ed aerodinamica estrema firmata Adrian Newey

La Red Bull si prepara a realizzare la sua hypercar, che porta la firma di un progettista d’eccezione, lo stesso Adrian Newey che è a capo dello sviluppo delle monoposto del team di Milton Keynes. In un podcast del canale YouTube ufficiale Red Bull, lo stesso Newey ha condiviso alcuni dati sulla vettura che è pronta a sfidare il gotha dell’automobilismo mondiale. Il motore, come riporta anche Motorauthority.com, sarà un V10, aspirato, proprio come quelli che risuonavano in maniera unica nelle F1 del recente passato, e sarà in grado di girare fino a 15.000 giri. Ai 1000 cv del propulsore termico se ne aggiungeranno altri 200 provenienti dal comparto elettrico. Il tutto su un corpo vettura dalle forme affascinanti ma estremamente aerodinamico, come dimostrano 1700 kg di deportanza alla velocità di 241 km/h. La biposto, inoltre, avrà un peso estremamente contenuto, circa 900 kg. La produzione della RB17 sarà di soli 50 esemplari dal costo di circa 5 milioni di sterline, al cambio circa 5.848.000 euro.