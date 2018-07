«Marchionne morto il 23 luglio a Maranello»: l'errore di Google, poi le scuse

Un errore su Google e Sergio Marchionne è stato dato per morto il 23 luglio a Maranello. È accaduto oggi a chi ha digitato «Marchionne» su Google e come prima opzione si è visto apparire un riquadro sulla destra dello schermo con il profilo dell'ex amministratore delegato di Fca, non solo con la data e il luogo di nascita (17 giugno 1952 a Chieti), ma anche con la data (odierna, 23 luglio 2018) e il luogo (errato: Maranello sede della Ferrari e non Zurigo, la clinica dove è attualmente ricoverato in condizioni 'irreversibilì) del decesso, non avvenuto.

La scheda rimanda poi al link di Wikipedia dove invece correttamente si riporta la sola data di nascita di Marchionne.