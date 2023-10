Singapore è la città più costosa al mondo per possedere un’auto. Nella città-Stato il “permesso” ora costa 106 mila dollari

SINGAPORE - Per diventare proprietario di un’ auto a Singapore, è necessario partecipare a un’asta per ottenere un «certificato di diritto» (Coe) che, al momento, ha un costo superiore a 106.000 dollari. Questa procedura ha reso l’acquisto di un’auto il più costoso al mondo. Il prezzo del Coe per veicoli di grandi dimensioni è aumentato notevolmente rispetto al 2020. Il sistema, introdotto nel 1990, ha una durata di 10 anni ed è stato implementato per limitare il numero di veicoli in questa piccola città-Stato, che conta 5,9 milioni di abitanti e può essere attraversata in meno di un’ora.